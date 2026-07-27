Xavi Simons svela il retroscena sull’addio al Barcellona: «Non credevano in me»

Xavi Simons racconta l’addio al Barcellona e la scelta PSG: il talento olandese svela alcuni retroscena sulla propria carriera

Xavi Simons torna a parlare del suo passato e lo fa con parole molto chiare. Intervistato dal podcast “The Sports Agents”, il trequartista del Tottenham, attualmente alle prese con un infortunio al crociato, ha ricostruito i motivi che lo portarono a lasciare il Barcellona dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile de La Masia.

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Una separazione che all’epoca fece molto discutere, soprattutto perché Simons era considerato uno dei talenti più promettenti cresciuti nel vivaio blaugrana. Il giocatore, però, ha spiegato come dietro quella decisione ci fosse una valutazione molto precisa da parte del club catalano.

Xavi Simons Barcellona, il retroscena sull’addio

ADDIO AL BARCELLONA – «Era chiaro da parte loro che non credevano in me. All’epoca ho scelto di non parlare perché ero concentrato solo sul campo, ma mi hanno detto ‘abbiamo altri giocatori in cui crediamo e vogliamo offrirti un contratto, ma tu non sei uno dei giocatori che è davvero coinvolto nel progetto’. Per me, la decisione è stata chiara e la gente non sa cosa sia successo, ha un’opinione su ciò che ha sentito, ma questa è la vera storia».

Parole forti, che spiegano il peso emotivo e sportivo di quella scelta. Simons ha voluto chiarire come l’addio non fosse legato a una semplice questione contrattuale, ma alla percezione di non essere davvero al centro del progetto tecnico del Barcellona.

Xavi Simons PSG, la decisione presa a 16 anni

Dopo l’uscita dal club catalano, il trequartista scelse il PSG, attratto da un progetto ambizioso e dalla possibilità di allenarsi con alcuni dei migliori calciatori al mondo.

SCELTA PSG – «Sono stato lì per tutta la vita. Ho vissuto situazioni diverse, ho vissuto tutto lì, tutta la mia infanzia è stata lì, quindi adoro il club. Tutto quello che è venuto fuori ha ferito me e la mia famiglia. Il caso era semplice: preferivano semplicemente altri ragazzi in quel periodo e per me andava bene. Avevo il PSG con un progetto davvero grande a 16 anni, allenandomi con i migliori giocatori del mondo, quindi la decisione è stata facile. Quando i miei amici mi chiedono, dico loro che questa è la decisione migliore che abbia preso finora. La gente potrebbe dire che non stavo giocando ma, ovviamente, avevo Neymar, Messi e Mbappé al mio fianco. Quindi è davvero difficile perché vogliono giocare ogni partita, ma è stata la migliore esperienza che potessi avere, perché ho imparato da loro».

Xavi Simons, tra passato e rilancio al Tottenham

Oggi Xavi Simons guarda avanti, con l’obiettivo di superare l’infortunio e tornare protagonista con il Tottenham. Il passato al Barcellona resta una ferita, ma anche un passaggio decisivo nella sua crescita. L’esperienza al PSG, invece, viene riletta come una scelta fondamentale per maturare accanto a campioni come Neymar, Messi e Mbappé.