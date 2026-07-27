Thiago Motta ct dell’Italia? Il suo nome può ricucire lo strappo tra Malagò, Maldini e Leonardo

Thiago Motta avanza come prossimo ct dell’Italia, nuova pista per evitare la rottura in FIGC: Malagò ci prova per ricucire con Maldini e Leonardo

Il nome di Thiago Motta può diventare la chiave per provare a ricomporre la frattura interna alla FIGC. Dopo il tramonto dell’ipotesi Andrea Pirlo come nuovo ct dell’Italia, la Federcalcio è alla ricerca di una soluzione capace di mettere nuovamente d’accordo Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore di Juve e Bologna potrebbe rappresentare l’ultimo tentativo per evitare le dimissioni di Maldini e Leonardo dalla guida del Club Italia. I due dirigenti, dopo la rinuncia a Pirlo, avrebbero chiesto spiegazioni a Malagò, arrivando anche a valutare l’addio ai rispettivi incarichi.

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Thiago Motta ct Italia, il profilo che piace a Maldini e Leonardo

La candidatura di Thiago Motta risponderebbe all’identikit tracciato da Maldini e Leonardo: un tecnico giovane, moderno, futuribile e abituato a lavorare con i calciatori in crescita. Un profilo diverso rispetto agli ex ct già circolati nelle ultime ore e più vicino all’idea di riforma che la nuova FIGC vorrebbe portare avanti.

La Nazionale italiana ha bisogno di ripartire da un progetto tecnico chiaro, capace di guardare oltre l’emergenza immediata. In questo senso, Thiago Motta potrebbe essere considerato un nome utile non solo per la panchina, ma anche per avviare un percorso più ampio sul piano della formazione e della valorizzazione dei giovani.

Italia, Malagò prova a salvare il progetto federale

Italia, Malagò prova a salvare il progetto federale – CalcioNews24.com

La Gazzetta dello Sport descrive così il momento: «Spunta un nuovo nome sul tavolo della Federcalcio, l’ultimo (disperato) tentativo di provare a salvare il banco. Tradotto: scongiurare le dimissioni di Maldini e Leonardo e provare davvero a iniziare le riforme volute da Giovanni Malagò».

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto il nome del prossimo ct. In gioco c’è anche la tenuta dell’intero progetto tecnico costruito attorno a Maldini e Leonardo, figure centrali nella nuova impostazione federale.

FIGC, ore decisive dopo il caso Pirlo

Dopo una giornata di contatti e colloqui, le dimissioni di Maldini e Leonardo non sono ancora state ufficializzate. Le parti starebbero lavorando per ricucire ed evitare una nuova frattura pubblica, soprattutto dopo le parole di Abodi sulla possibile “pessima figura”.

La pista Thiago Motta resta quindi da monitorare con grande attenzione. Potrebbe essere il nome giusto per superare il caso Pirlo e tenere insieme una FIGC chiamata a decidere in fretta il futuro della panchina azzurra.