Dovbyk è del Bologna: fumata bianca, visite domani. La Roma contribuirà allo stipendio dell’ucraino

Il Bologna ha definito il suo nuovo attaccante: Artem Dovbyk vestirà rossoblù nella prossima stagione. L’attaccante ucraino ha dato il via libera al trasferimento e, come riportato da Fabrizio Romano, si muoverà dalla Roma con la formula del prestito secco, dunque senza diritto di riscatto. Una scelta precisa, che permette al club giallorosso di mantenere il controllo sul cartellino del giocatore e al Bologna di rinforzare l’attacco senza un investimento immediato.

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Le visite mediche sono previste per domani: una volta completati i test, Dovbyk potrà firmare il contratto che lo legherà al Bologna per l’intera stagione 2026/27. L’operazione è stata costruita con attenzione, anche dal punto di vista economico. Secondo Nicolò Schira, la Roma contribuirà a una parte dello stipendio del centravanti, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro annui. Un dettaglio che ha facilitato la chiusura dell’affare, rendendo sostenibile l’ingaggio per il club emiliano.

Il Bologna accoglie così un attaccante di livello internazionale, reduce da stagioni di alto rendimento e con caratteristiche perfettamente compatibili con il gioco di Tedesco. Dovbyk porta fisicità, profondità e capacità di attaccare l’area, qualità che il tecnico rossoblù ritiene fondamentali per completare il reparto offensivo.

L’arrivo dell’ucraino si inserisce nel quadro della maxi‑operazione che ha portato Castro alla Roma: una cessione da 35 milioni più bonus, con l’aggiunta del 10% sulla futura rivendita. La società emiliana, grazie a questa uscita, ha potuto sistemare i conti e allo stesso tempo garantirsi un nuovo centravanti senza sacrificare altri elementi della rosa.

In definitiva, il Bologna chiude un’operazione intelligente: incassa da Castro, rinforza l’attacco con Dovbyk e mantiene equilibrio finanziario. La Roma, dal canto suo, gestisce al meglio il proprio parco attaccanti e continua a muoversi con strategia sul mercato.