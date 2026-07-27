Roma, affare fatto per Castro: fumata bianca e Gasperini può contare sul centravanti che aveva chiesto

L’operazione è finalmente definita: Roma e Bologna hanno raggiunto l’intesa per il trasferimento di Castro, in un affare che segna uno snodo importante per entrambe le società. La formula è di quelle pesanti: 35 milioni di euro più bonus, un 10% sulla futura rivendita e l’inserimento di Artem Dovbyk, che passerà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una struttura complessa, costruita per soddisfare le esigenze tecniche e finanziarie di tutti gli attori coinvolti.

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Il ruolo del giocatore è stato decisivo. Castro aveva manifestato con chiarezza la volontà di cambiare aria, e questo ha accelerato la trattativa. L’inserimento di Dovbyk, profilo gradito al Bologna e funzionale al progetto tecnico di Tedesco, ha rappresentato la chiave per chiudere l’accordo. Con questa mossa, il club emiliano può trattenere Rowe anche di fronte a eventuali offerte importanti: la cessione di Castro avviene infatti alle condizioni del Bologna, che incassa una cifra rilevante in una stagione priva di coppe e con la necessità di riequilibrare i conti.

Per la Roma, l’operazione risponde a un’esigenza precisa: Castro era un obiettivo fortemente desiderato, considerato un tassello ideale per il nuovo progetto tecnico. Il club giallorosso ottiene un giocatore di qualità, giovane, con margini di crescita e già pronto per inserirsi nelle rotazioni di Gasperomo. L’investimento è significativo, ma coerente con la volontà di alzare il livello della rosa senza sacrificare altri elementi chiave.

In definitiva, si tratta di un affare che soddisfa entrambe le parti: il Bologna sistema i conti e rinforza l’attacco con Dovbyk, la Roma aggiunge un giocatore strategico per il futuro. Una trattativa complessa, ma costruita con logica e visione.

