Diomande va al Real Madrid, furia PSG! La reazione dopo la trattativa sfumata per l’attaccante

Diomande va al Real Madrid, il PSG è furioso per il mancato approdo dell’attaccante. La reazione del club francese fa discutere

Niente maglia parigina nel futuro di Yan Diomandé. Nonostante le manifestazioni d’affetto espresse nei confronti del club della capitale e l’avvio delle negoziazioni con il Lipsia, la società transalpina ha scelto di ritirarsi ufficialmente dalla corsa per l’esterno diciannovenne. A cambiare le carte in tavola è stato il prepotente inserimento del Real Madrid, che ha chiuso l’accordo per assicurarsi le prestazioni del talento ivoriano per oltre 100 milioni.

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L’inserimento del Real Madrid e il no del PSG alle aste

Nelle prime fasi della sessione estiva, mentre era impegnato nel Mondiale 2026 con la selezione della Costa d’Avorio, il giovane attaccante aveva accordato la propria preferenza al Paris Saint-Germain. Sulla scrivania era già pronta un’intesa sulla base di un contratto quinquennale, sostenuta anche dagli eccellenti rapporti personali tra i massimi dirigenti Nasser Al-Khelaïfi e Oliver Mintzlaff.

Tuttavia, l’aggressiva proposta economica formulata dal club spagnolo ha stravolto la trattativa. In linea con la propria rinnovata filosofia finanziaria, la dirigenza parigina ha declinato l’ipotesi di partecipare ad aste al rialzo o garantire cifre spropositate al club tedesco e all’entourage del calciatore, optando per l’interruzione immediata dei colloqui. Dalla società è giunta una presa di posizione chiarissima per motivare il passo indietro: “Il Paris Saint-Germain non si lascerà coinvolgere in giochi inflazionisti e nelle manovre di certi intermediari”.

Il mercato in entrata: post Kang-in Lee e la pista Akliouche

Messa la parola fine sul capitolo Diomandé, il fronte delle operazioni in entrata del PSG rimane particolarmente caldo. La rosa a disposizione del tecnico Luis Enrique necessita infatti di nuovi innesti nel settore offensivo dopo la cessione ufficiale di Kang-in Lee, trasferitosi all’Atlético Madrid nella giornata di sabato.

Tra i profili monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza parigina per rinforzare la trequarti spicca il nome di Maghnes Akliouche. L’esterno di proprietà del Monaco, distintosi con la maglia della Nazionale francese durante la recente rassegna iridata, figura in cima alla lista dei desideri, sebbene sul giocatore si registri anche il forte interesse del Liverpool.