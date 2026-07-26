Il Bayern Monaco fa scuola: super colpo per sostituire Goretzka? No, il ‘nuovo acquisto’ è già in casa

Il Bayern Monaco sostituirà così Leon Goretzka dopo l’addio del centrocampista. Il colpo dei bavaresi è già in casa

Il Bayern Monaco sceglie la linea dei giovani e della continuità per completare la propria mediana. I giganti della Bundesliga hanno deciso di esercitare il riscatto a titolo definitivo per Bara Sapoko Ndiaye, promettente centrocampista gambiano di appena diciotto anni. L’operazione è stata confermata direttamente dal direttore sportivo bavarese, Christoph Freund, a margine della prima uscita stagionale in amichevole dei tedeschi, sconfitti per 2-1 sul campo dell’SV Wehen Wiesbaden.

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Un’ascesa fulminea: dalla sorpresa di gennaio alla svolta tattica

L’arrivo del giovanissimo talento dall’accademia Gambino Stars durante la finestra invernale di mercato aveva destato profonda curiosità, trattandosi di un profilo pressoché sconosciuto al grande pubblico. Accolto inizialmente con le credenziali di attaccante, il diciottenne ha saputo reinventarsi e trovare la propria collocazione ideale arretrando il raggio d’azione, fino a imporsi come centrocampista di contenimento.

Sebbene abbia collezionato soltanto quattro apparizioni da subentrato con la prima squadra, l’impatto del giovane africano è stato notevole. Nel giro di appena sette mesi, la stima del suo valore di mercato è schizzata da 300mila euro ad oltre 4 milioni di euro, convincendo la dirigenza ad accelerare le pratiche per la permanenza a titolo definitivo.

Le parole di Christoph Freund e la tabella di marcia

A fare il punto sulla definizione dell’accordo è stato lo stesso Christoph Freund, che ha illustrato i prossimi passaggi operativi per l’aggregazione del calciatore:

“Gli ultimi dettagli devono ancora essere definiti, ma mi aspetto che inizi la stagione con noi”

Il dirigente sportivo ha poi specificato la sequenza dei test a cui verrà sottoposto il mediano prima di raggiungere i compagni:

“Bara sosterrà i test lunedì prossimo e poi si unirà a noi al campo di allenamento al Lago Tegernsee.”

Niente colpo d’esperienza: fiducia al giovane dopo l’addio di Goretzka

La scelta di riscattare Bara Sapoko Ndiaye delinea in maniera chiara la strategia della società per la stagione alle porte. A seguito della partenza di Leon Goretzka, svincolatosi a parametro zero, la dirigenza ha preferito non investire su un profilo d’esperienza e dai costi elevati, decidendo invece di promuovere il talento diciottenne e affidargli un ruolo di rilievo nelle rotazioni del centrocampo.