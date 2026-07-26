Calciomercato Torino, pressing forte su Comuzzo: avanzano le trattative con la Fiorentina. Cosa c’è dietro le mosse dei granata

Calciomercato Torino, Pietro Comuzzo è diventato l’obiettivo principale dei granata. Quali sono le mosse per il difensore della Fiorentina

Il Torino continua a muoversi con grande decisione sul fronte del calciomercato per consegnare allo staff tecnico una rosa completa e competitiva in vista della prossima stagione. Tra le priorità individuate dalla dirigenza granata figura senza dubbio il rinforzo del pacchetto arretrato e, proprio in questa direzione, secondo Sky la società piemontese ha impresso una forte accelerata per assicurarsi le prestazioni di Pietro Comuzzo, giovane e promettente difensore di proprietà della Fiorentina.

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Profilo e caratteristiche: il giovane classe 2005 che strega i granata

Il centrale classe 2005 si è messo in luce nelle ultime stagioni grazie a doti fisiche imponenti, un spiccato senso dell’anticipo e un’ottima struttura atletica nelle situazioni di marcatura. Nonostante la giovanissima età, il giocatore ha dimostrato una personalità matura sul terreno di gioco, attirando l’attenzione della dirigenza del club di Via Arcivescovado, da sempre particolarmente attenta alla selezione dei migliori prospetti del panorama calcistico nazionale.

In casa viola il calciatore è ritenuto in uscita, una situazione di mercato favorevole che ha spinto il Torino a farsi avanti con convinzione per cogliere un’opportunità strategica in prospettiva presente e futura.

Trattativa ad oltranza: l’accelerata delle ultime ore

Se nei giorni scorsi si trattava soltanto di un sondaggio interlocutorio, nelle ultime ore i vertici granata hanno alzato il ritmo delle negoziazioni. Il club sta avanzando nei dialoghi con l’entourage del calciatore e con la dirigenza gigliata, manifestando la volontà di portarlo a Torino in tempi brevi.

L’obiettivo è quello di superare la concorrenza e definire ogni dettaglio dell’operazione, permettendo al centrale di aggregarsi al più presto al gruppo per completare il percorso di inserimento negli schemi tattici della squadra.

Un rinforzo di prospettiva per la retroguardia del Torino

L’eventuale innesto di Comuzzo al Torino confermerebbe la linea societaria volta a coniugare gioventù, fisicità e potenziale di crescita. L’ambiente torinese rappresenta la piazza ideale per consentire al classe 2005 di maturare senza pressioni eccessive, all’interno di un club che vanta una solida tradizione nella valorizzazione dei difensori centrali. Le prossime ore saranno decisive per capire se la fumata bianca arriverà a breve.