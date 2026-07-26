Il calciomercato del Real Madrid ruota attorno ai nomi di Diomande e Vinicius. Cosa sta succedendo in casa Merengues

Il Real Madrid è pronto a mettere a segno un altro clamoroso colpo di calciomercato. La dirigenza delle Merengues ha praticamente definito l’acquisto di Yan Diomande, talentuosa ala offensiva ivoriana classe 2006 in forza al Lipsia. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la trattativa è ormai alle battute finali e la società madrilena sta ultimando i dettagli per chiudere un affare destinato a far rumore in tutta Europa.

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Accordo con il Lipsia: cifre e dettagli dell’operazione

Dopo aver trovato l’intesa totale con il giovane attaccante, il club presieduto da Florentino Pérez ha strappato il via libera definitivo anche da parte della società tedesca. Decisivo è stato il rilancio economico effettuato dal Real Madrid nelle ultime ore: l’intesa tra Real Madrid e Lipsia si concluderà per una cifra compresa tra i 115 e i 120 milioni di euro.

Per la squadra della capitale spagnola si tratta del quinto acquisto estivo, un investimento imponente che conferma la volontà di rinforzare il reparto avanzato con uno dei migliori prospetti del panorama calcistico mondiale.

Le tempistiche dell’annuncio e la decisione sul ritiro

Sebbene l’ala ivoriana sia stata regolarmente inserita nella lista dei convocati per il ritiro estivo dal nuovo tecnico del Lipsia, Martin Demichelis, il giocatore non prenderà parte ai lavori con la squadra tedesca. La fumata bianca è infatti ritenuta imminente dalla stampa spagnola e non appare in alcun modo in discussione.

Secondo le indiscrezioni, l’ufficialità del trasferimento potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì 27 luglio, permettendo a Diomande di aggregarsi al più presto alla sua nuova squadra per la preparazione pre-stagionale.

L’intreccio con Vinícius Jr e l’interesse dell’Arsenal

L’imminente approdo di Yan Diomande al Bernabéu apre inevitabilmente a scenari di mercato clamorosi per l’attacco madrileno. Gli agenti del gioiello ivoriano sono infatti gli stessi che curano gli interessi di Vinícius Jr, il cui futuro al Real Madrid è finito improvvisamente al centro del dibattito.

Il contratto che lega l’esterno brasiliano ai Blancos scadrà il 30 giugno 2027. Le recenti difficoltà riscontrate nel raggiungere un accordo per il rinnovo — dovute anche all’impatto di un cospicuo bonus fedeltà oltre allo stipendio da 25 milioni di euro lordi — spingono Florentino Pérez a valutare una possibile cessione per evitare rischi a lungo termine. Su questo scenario si sono accesi i fari dell’Arsenal, che come riferito da The Athletic ha iniziato a vagliare una mossa ufficiale per il classe 2000. L’arrivo di Diomande mette così sempre più in bilico la permanenza di Vinícius in Spagna.