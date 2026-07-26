Il Leicester entra in fase di transizione: la proprietà King Power valuta la vendita e avvia la caccia a nuovi investitori

La favola Leicester sembra avviarsi al capitolo finale. A dieci anni dall’incredibile trionfo in Premier League, la proprietà thailandese delle Foxes sta valutando la possibilità di cedere il club. Secondo il Financial Times, il gruppo King Power avrebbe incaricato Citigroup di sondare il mercato e verificare l’interesse di potenziali acquirenti, segnale concreto di una riflessione ormai avanzata.

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Dalla Championship a Ranieri

King Power guida il Leicester dal 2010, quando il fondatore Vichai Srivaddhanaprabha rilevò una squadra di metà classifica in Championship. Da lì iniziò una scalata memorabile: promozione nel 2014, poi la stagione 2015/16, quella del miracolo firmato Claudio Ranieri, con la conquista del titolo contro ogni pronostico. Un successo che trasformò il club in fenomeno globale, seguito l’anno dopo dai quarti di Champions League.

La morte di Srivaddhanaprabha nel 2018 segnò profondamente la società. Il figlio Aiyawatt ne raccolse l’eredità, mantenendo inizialmente alto il livello competitivo: due quinti posti in Premier e la prima FA Cup della storia del club.

La crisi sportiva

Dopo la pandemia, però, la parabola si è invertita. Retrocessione nel 2023, immediata risalita, nuovo crollo nel 2025 e infine la discesa in League One, aggravata da una penalizzazione di sei punti per violazioni delle regole EFL sul contenimento delle perdite. Il bilancio 2024/25 ha registrato una perdita di 71,1 milioni di sterline, nonostante i ricavi della Premier. King Power ha convertito 124 milioni di finanziamenti in capitale, ma la situazione resta complessa.

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Il gruppo thailandese, già colpito dal calo dei flussi turistici post‑pandemia, ha dovuto rinegoziare concessioni con Airports of Thailand, riducendo la capacità di sostenere ulteriori investimenti nel club.

Un ciclo verso la chiusura

L’avvio del processo di vendita affidato a Citigroup indica che King Power sta valutando seriamente la fine di un ciclo iniziato nel 2010 e culminato con uno dei titoli più incredibili della storia del calcio inglese. Resta da capire chi raccoglierà l’eredità delle Foxes e quale futuro attende il club.