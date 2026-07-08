Ajax, clamoroso ritorno! Daley Blind firma per una stagione e ritrova Míchel

Daley Blind torna all’Ajax! Clamoroso ritorno per lo storico difensore olandese, che firma per una stagione e riabbraccia Míchel

L’Ajax ha ufficializzato il ritorno a casa di Daley Blind. Il difensore e centrocampista classe 1990, oggi trentaseienne, ha firmato un contratto annuale con i Lancieri. Blind si è messo immediatamente a disposizione della squadra, raggiungendo i compagni nel ritiro estivo di Garderen per sostenere la prima seduta di allenamento guidata dal tecnico.

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La quarta vita in maglia Ajax

Per l’esperto nazionale olandese (108 presenze con gli Oranje) si tratta della quarta parentesi della carriera ad Amsterdam. Cresciuto nel vivaio del club, Blind debuttò tra i professionisti prima del prestito al Groningen nel 2009/10. Nel 2018 fece il suo primo grande ritorno alla Johan Cruijff Arena dopo un quadriennio vincente al Manchester United.

Nel gennaio 2023 si era consumato il secondo addio, con il trasferimento a parametro zero al Bayern Monaco e la successiva avventura triennale in Spagna con la maglia del Girona. Con l’inizio di questa nuova avventura, Blind avrà l’opportunità di ritoccare il suo già impressionante bottino di 333 presenze ufficiali con la maglia dell’Ajax.

Il fattore Míchel e la benedizione di Cruijff

La scelta di Blind è legata a doppio filo alla guida tecnica dei Lancieri. Ad Amsterdam, infatti, il giocatore ritrova Míchel, lo stesso allenatore che lo ha calcato e valorizzato nell’incredibile epopea del Girona. Il tecnico spagnolo ha sempre nutrito una fiducia cieca nel figlio d’arte di Danny Blind, schierandolo titolare in ben 108 occasioni durante l’esperienza condivisa nella Liga.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal direttore tecnico dell’Ajax, Jordi Cruijff, che ha commentato così il colpo di mercato sul sito ufficiale della società: «È fantastico che Daley ritorni nel club in cui tutto è iniziato per lui. Porta esperienza, leadership e una qualità tecnica immensa, elementi che aiuteranno fin da subito il nostro gruppo. Per noi si tratta di un passo naturale: un giocatore con il suo background e la sua forte personalità sposa perfettamente l’identità e il progetto che vogliamo costruire qui».