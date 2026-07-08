Caos Mondiali, l’Egitto presenta un esposto formale alla FIFA contro l’arbitro Letexier dopo il match con l’Argentina! La ricostruzione

L’Egitto ha presentato un esposto formale alla FIFA contro l’arbitro Letexier e i suoi assistenti dopo il match con l’Argentina! Cos’è successo

Il clamoroso e rocambolesco ottavo di finale dei Mondiali 2026, che ha visto l’Argentina trionfare per 3-2 sull’Egitto, continua a far discutere l’opinione pubblica ben oltre i novanta minuti di gioco. La cocente eliminazione non è affatto andata giù alla delegazione africana, fortemente convinta di aver subito un vero e proprio torto arbitrale sul rettangolo verde. Secondo quanto riportato dal giornalista Ismael Mahmoud, il Presidente della Federazione egiziana Hany Abo Rida ha ufficialmente depositato un esposto formale alla FIFA contro il direttore di gara francese François Letexier e l’intero corpo dei suoi assistenti di linea e del VAR. L’obiettivo esplicito della federazione è quello di ottenere un’indagine interna approfondita a causa di gravi errori e di un presunto doppio standard di giudizio.

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Le pesanti accuse di Ziko nel post-partita

La mossa ufficiale compiuta dai vertici del calcio egiziano arriva per dare seguito politico e istituzionale alle durissime dichiarazioni a caldo rilasciate ieri dai grandi protagonisti della spedizione. L’attaccante Ziko, autore della temporanea rete del doppio vantaggio per i Faraoni prima della controrimonta argentina, era esploso davanti ai microfoni a bordo campo manifestando un totale sconcerto per l’andamento della gara. Il calciatore aveva sollevato pesanti dubbi sulla trasparenza globale del torneo, sentenziando: “Il torneo è stato chiaramente truccato. Congratulazioni all’Argentina per aver già vinto la Coppa del Mondo, è tutto pianificato”.

Il giocatore si era poi scagliato direttamente contro la gestione della contesa da parte del fischietto francese, accusandolo di aver scientemente indirizzato l’esito della qualificazione a favore dell’Albiceleste: “L’arbitro, François Letexier, è stato decisamente di parte fin dall’inizio della partita. Ha cercato costantemente di fermarci e voleva neutralizzarci in campo. L’arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto”.

Lo sfogo del CT Hassan in conferenza stampa

A fare eco alle parole sul campo era stato il commissario tecnico dell’Egitto, Hossam Hassan, che in conferenza stampa aveva rincarato la dose con un attacco frontale mirato ai presunti interessi commerciali della federazione internazionale, volti a proteggere il cammino delle grandi superstar globali. L’allenatore ha ribadito: “Questa partita è stata truccata. Tutto riguarda i soldi. Vogliono che Messi rimanga nel torneo ed è ingiusto. Se vogliono così tanto che vinca l’Argentina, perchè hanno fatto venire tutte le altre squadre?“.

Il ricorso ufficiale presentato da Hany Abo Rida si poggia su episodi specifici molto contestati, tra cui un secondo gol apparentemente regolare annullato ai Faraoni e la successiva mancata concessione di un calcio di rigore solare. Resta ora da capire come la FIFA deciderà di rispondere a questa imponente ondata di polemiche che rischia di agitare la fase calda del tabellone.