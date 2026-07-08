Vozinha e Messi, da rivali ai Mondiali a compagni di squadra? Scenario inaspettato per l’estate!

Vozinha e Messi potrebbero passare da rivali ai Mondiali a compagni di squadra: ecco cosa potrebbe succedere in estate

La rassegna iridata si conferma, come da tradizione, una vetrina senza eguali per le storie più affascinanti del panorama calcistico globale. Tra le sorprese più luminose dei Mondiali 2026 c’è indubbiamente la favola sportiva della nazionale di Capo Verde, trascinata sul rettangolo verde dalle prestazioni monumentali del suo estremo difensore. Parliamo di Josimar José Évora Dias, calcisticamente noto a tutti come Vozinha, finito improvvisamente al centro dei desideri del mercato internazionale grazie a un rendimento a dir poco superlativo.

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L’exploit ai Mondiali e la sfida stellare contro Messi

Il cammino della selezione africana nella competizione ha stupito gli addetti ai lavori, e gran parte del merito va attribuito ai riflessi e alla leadership del proprio numero uno. Le parate miracolose sfoggiate da Vozinha contro avversari di primissimo livello hanno fatto rapidamente il giro del mondo, catturando l’attenzione dei media. In particolare, la straordinaria performance offerta nella proibitiva e affascinante sfida contro l’Argentina di Lionel Messi ha proiettato il portiere sotto la luce dei riflettori globali. Interventi prodigiosi e una sicurezza fuori dal comune che gli hanno permesso di guadagnare gli elogi unanimi della stampa specializzata e degli stessi avversari sul campo.

La tentazione Inter Miami e la visione di David Beckham

Questo improvviso e dirompente exploit non è affatto passato inosservato oltreoceano. Secondo quanto recentemente riportato dalla rete televisiva TVN, l’Inter Miami avrebbe messo concretamente nel mirino il portiere per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club della Florida, la cui pianificazione sportiva è notoriamente guidata dalla visione lungimirante di David Beckham, sarebbe rimasto fortemente impressionato dal carisma e dalla reattività del numero uno di Capo Verde, individuato come il profilo ideale per portare esperienza internazionale all’interno dello spogliatoio di Fort Lauderdale.

Un affare a costo zero: il vantaggio dello status di svincolato

A rendere l’operazione di mercato estremamente concreta e appetibile per la dirigenza statunitense è soprattutto la situazione contrattuale dell’estremo difensore. Vozinha è attualmente svincolato dopo la naturale scadenza del suo accordo con il G.D. Chaves, club portoghese con cui il rapporto lavorativo si è concluso ufficialmente lo scorso 30 giugno 2026. Questa condizione di free agent rappresenta un vantaggio strategico ed economico notevole per l’Inter Miami: non dovendo trattare con nessuna società per il costo del cartellino, il club della Florida godrà di una maggiore libertà d’azione per presentare un’offerta d’ingaggio competitiva e convincere il giocatore a sbarcare in Major League Soccer.