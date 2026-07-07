L’Udinese riabbraccia Alessandro Zanoli: l’esterno torna ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio

Alessandro Zanoli è tornato ad allenarsi in gruppo con l’Udinese dopo il lungo infortunio. Ecco le sue condizioni

L’inizio della nuova stagione sportiva regala subito un sorriso splendido in casa friulana. Nella giornata di lunedì 6 luglio, presso il centro sportivo Bruseschi, è scattato ufficialmente il raduno precampionato dell’Udinese in vista dei prossimi impegni ufficiali. Tra i tanti calciatori che hanno calpestato il rettangolo verde spicca senza dubbio il volto di Alessandro Zanoli, tornato finalmente a disposizione del tecnico Kosta Runjaic. Il laterale difensivo si è riaggregato ai compagni di squadra dopo aver superato un lunghissimo e complicato calvario medico dovuto alla rottura del legamento crociato, rappresentando un rinforzo interno di assoluto valore per la corsia destra friulana dopo l’ottimo impatto mostrato nella prima parte della scorsa annata.

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Il grave infortunio al Bentegodi e lo stop forzato

Le tappe di questo doloroso stop forzato affondano le radici nello scorso inverno, in una giornata che ha unito una gioia personale a un verdetto spietato. Il 28 gennaio, sul prato dello stadio Bentegodi nel corso del match contro il Verona, il classe 2000 era stato uno dei grandi protagonisti della splendida vittoria per 3-1 dell’Udinese, trovando persino la via della rete.

Intorno al 35′ minuto del primo tempo, tuttavia, l’articolazione del ginocchio destro ha ceduto improvvisamente. Nonostante l’acuto dolore, il calciatore era rimasto stoicamente sul terreno di gioco fino al termine della contesa, ma le visite strumentali svolte a ridosso del match hanno subito confermato le sensazioni più negative. Appena quarantotto ore dopo, il difensore si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore, un’operazione che ha decretato la fine anticipata del suo campionato.

Zanoli vede la luce: focus sulla nuova stagione di Serie A

Dopo mesi trascorsi tra sedute di fisioterapia, infinite ore di palestra e tanta determinazione, il difensore ha finalmente concluso il proprio isolamento terapeutico. La sua presenza stabile durante le prime fatiche stagionali dimostra che la tabella di marcia per il rientro è stata rispettata in ogni minimo dettaglio dallo staff medico.

Zanoli ha svolto regolarmente l’intera sessione di allenamento insieme al resto della rosa, correndo con buona intensità e mostrando una risposta fisica decisamente confortante. Le prossime settimane di duro lavoro nel ritiro friulano saranno di fondamentale importanza per permettere al calciatore di ritrovare il ritmo partita e la brillantezza atletica dei giorni migliori, con l’obiettivo dichiarato di farsi trovare pronto al 100% della condizione per il fischio d’inizio del prossimo campionato di Serie A.