Milan, affare Gila completato: intesa totale con la Lazio e rinforzo decisivo per la difesa rossonera

Il Milan ha chiuso l’operazione Mario Gila. Dopo giorni di trattative e un confronto serrato con la Lazio, le parti hanno raggiunto l’accordo definitivo per il trasferimento del difensore spagnolo in rossonero, centrando uno degli obiettivi prioritari del mercato estivo.

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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza milanista ha rispettato la tabella di marcia fissata nei giorni scorsi, riuscendo a definire l’operazione all’inizio della settimana.

Decisivo il rilancio del Milan

La svolta è arrivata dopo il rifiuto della prima proposta del Milan: 25 milioni di euro più 2 di bonus, cifra giudicata insufficiente dalla Lazio. Il club rossonero ha quindi rimodulato l’offerta, aumentando la parte fissa fino a raggiungere la valutazione richiesta dai biancocelesti. Un rilancio che ha permesso alle due società di trovare l’intesa e chiudere definitivamente la trattativa.

Il 50% dell’incasso al Real Madrid

Come previsto dagli accordi stipulati al momento del trasferimento di Gila alla Lazio, il Real Madrid incasserà il 50% della cifra derivante dalla cessione. In concreto, 15 milioni di euro finiranno nelle casse del club spagnolo, mentre la restante parte sarà destinata alla società biancoceleste.

Un rinforzo chiave per Amorim

Per il Milan si tratta di un innesto di grande importanza per il reparto arretrato: Ruben Amorim potrà contare su un difensore giovane, già abituato alla Serie A e considerato uno dei profili più adatti per completare la nuova linea difensiva rossonera. Gila arriva come elemento pronto, con margini di crescita e caratteristiche ideali per inserirsi nel progetto tecnico del Milan.