Il Torino punta ancora su Pellegri: niente Serie B, rientro a settembre

Le idee di Petrachi sul mercato degli attaccanti: in bilico Adams e Kulenovic, Pellegri non andrà in Serie B. Il punto sui granata

Il Padova ci ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca quasi subito. Pietro Pellegri non scenderà in cadetteria: il centravanti, in caso di partenza, prenderebbe in considerazione soltanto offerte dalla Serie A. La realtà dei fatti, tuttavia, è ben diversa: l’attaccante è felice di restare in maglia granata. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e il nuovo tecnico Ignazio Abate credono fermamente nelle sue qualità e sono pronti a scommettere sull’ennesima rinascita sportiva dell’ex enfant prodige.

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Il rientro in campo, però, richiederà pazienza. Operato lo scorso gennaio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (infortunio patito durante il prestito all’Empoli, arrivato appena un anno dopo la rottura del crociato sinistro), Pellegri sta completando la riabilitazione nel pieno rispetto delle tempistiche mediche. Attualmente lavora in piscina e, dopo il raduno, riprenderà gradualmente l’attività sul prato verde. Il club lo aspetta tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, con l’obiettivo di inserirlo progressivamente a gara in corso. Sotto contratto fino al 2027, la dirigenza vuole dargli una nuova opportunità, consapevole che senza la sfortuna e i continui guai fisici la sua carriera avrebbe preso ben altre pieghe.

Le strategie per l’attacco: in bilico Adams e Kulenovic

Con la permanenza di Pellegri, le attenzioni del mercato in uscita si spostano su altri profili. Sulla lista dei possibili partenti spicca il nome di Ché Adams, anche lui in scadenza nel 2027: per cederlo, il Torino attende offerte intorno ai 10 milioni di euro, in linea con la ricerca di plusvalenze da parte del presidente Cairo.

In forte bilico c’è anche Sandro Kulenovic. Arrivato a gennaio dalla Dinamo Zagabria con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza (costo totale dell’operazione: 3,5 milioni di euro), il croato non ha convinto, chiudendo i suoi primi mesi granata con zero gol in campionato e un’unica rete in Coppa Italia.

Sul piano tattico, l’attacco nel 3-4-2-1 di Abate ruoterà attorno a Giovanni Simeone, designato titolare, con l’esperto Duván Zapata come prima riserva e Pellegri a disposizione da fine estate. In caso di addio per Adams o Kulenovic, Petrachi tornerà sul mercato per regalare al tecnico almeno un nuovo innesto nel reparto offensivo.