Il futuro di Rafael Leao: l’addio al Milan e le manovre di Jorge Mendes

Impegnato col Portogallo al Mondiale, Leao interessa a molti: ecco le destinazioni più probabili

Il futuro di Rafael Leao al Milan rimane saldamente sotto i riflettori del calciomercato internazionale. Mentre l’attaccante è impegnato da protagonista con il Portogallo ai Mondiali 2026, le voci su un suo possibile addio ai colori rossoneri si fanno sempre più insistenti. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, ci sono stati sviluppi significativi dietro le quinte, a cominciare da un cambio di passo nella sua rappresentanza. Il super-procuratore Jorge Mendes è infatti entrato prepotentemente in scena. Il suo diretto coinvolgimento, assente nella primissima fase delle contrattazioni, è il segnale inequivocabile che i meccanismi per un potenziale e milionario trasferimento si sono ufficialmente messi in moto.

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La priorità europea e il “piano B” arabo

L’obiettivo numero uno di Leao è garantirsi un passaggio in un top club europeo, con la Premier League inglese e la Liga spagnola in cima alla lista dei desideri. Il giocatore e il suo entourage faranno il possibile per assecondare questa ambizione, consapevoli che un Mondiale di altissimo livello potrebbe scatenare un’asta tra le superpotenze. Tuttavia, qualora non si concretizzasse l’opportunità giusta in Europa, Mendes sarebbe pronto a esplorare il ricchissimo mercato dell’Arabia Saudita. Leao non ha chiuso del tutto la porta a un trasferimento in Asia, considerandolo un solidissimo e dorato “piano B”.

Le sirene di mercato

Tra le opzioni europee, il nome del fuoriclasse lusitano è stato accostato a piazze prestigiose come il Barcellona. Più di recente, alcune indiscrezioni lo avrebbero addirittura avvicinato al Tottenham, ipotizzando un ritrovo in maglia Spurs con l’allenatore Roberto De Zerbi e l’ex compagno milanista Sandro Tonali.

L’asse Milano-Mendes è caldissimo e le settimane post-Mondiale saranno cruciali per decidere il futuro del numero 10 portoghese.