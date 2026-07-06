Como, rivoluzione è in arrivo: sono ben sedici gli esuberi e Fabregas è pronto a rifare la squadra pezzo per pezzo

Il Como si prepara a una profonda operazione di sfoltimento dopo la scalata che l’ha portato dalla Serie D alla massima categoria. Secondo Gazzetta dello Sport, sarebbero 16 i giocatori destinati a lasciare il club, tra prestiti e cessioni definitive, per un valore complessivo vicino ai 60 milioni di euro.

Nel gruppo dei possibili partenti figurano nomi pesanti come Álvaro Morata, Nicolas Kuhn e Alieu Fadera, profili che non sembrano rientrare nei piani tattici di Fabregas.

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Morata, reduce da una stagione complicata e da un solo gol in Coppa Italia, potrebbe salutare l’Italia per una nuova esperienza all’estero. Kuhn, arrivato con un investimento importante, non è mai riuscito a ritagliarsi spazio. Fadera è tornato dal prestito al Sassuolo, che ha scelto di non esercitare l’opzione da 10 milioni.

Difesa: Dossena e Posch verso l’addio

In retroguardia, Alberto Dossena e Stefan Posch hanno già le valigie pronte. Costati complessivamente circa 15 milioni, il centrale italiano è stato frenato da un grave infortunio e ha collezionato appena una dozzina di presenze in prestito al Cagliari. Posch, invece, ha brillato nei sei mesi al Mainz, guadagnandosi la convocazione al Mondiale e attirando l’interesse di diversi club di Bundesliga.

Centrocampo: Engelhardt saluta, Mazzitelli e Braunoder cercano spazio

L’addio di Yannik Engelhardt pesa: il centrocampista non è mai riuscito a inserirsi nei meccanismi del Como “in salsa spagnola”. Luca Mazzitelli e Matthias Braunoder puntano a una sistemazione stabile in Serie A, forti di un buon mercato tra i club di fascia medio‑bassa.

Per Le Borgne si prospetta un percorso di crescita in Serie B o all’estero, utile per accumulare minutaggio. Diverso il discorso per Francesco Rispoli, per cui la priorità resta il rinnovo del contratto: una permanenza sul Lario potrebbe anche agevolare la gestione delle liste UEFA.