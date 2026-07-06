Caso Balogun, scintille sulla scena internazionale: il precedente Garrincha del 1962 riaccende il dibattito sulle espulsioni revocate

La revoca della squalifica a Folarin Balogun continua a far discutere e ha aperto un caso internazionale. L’attaccante degli Stati Uniti, espulso con rosso diretto contro la Bosnia per un pestone su Muharemovic (Sassuolo), avrebbe dovuto saltare gli ottavi contro il Belgio.

Nelle ultime ore, però, la FIFA ha annullato la sanzione, rimettendo Balogun a disposizione del CT USA Mauricio Pochettino. Una decisione che ha fatto infuriare la Federazione belga, che ha inviato una lettera formale alla FIFA. Secondo The Athletic, al Belgio è stato ora concesso il diritto di ricorso.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il precedente storico: Garrincha, Cile 1962

Il caso Balogun richiama alla memoria un episodio rimasto nella storia del calcio. Per trovare una situazione simile bisogna tornare al Mondiale 1962, in Cile, quando il brasiliano Mané Garrincha fu espulso nella semifinale vinta 4‑2 contro i padroni di casa.

All’83’, dopo un fallo di reazione, arrivò il rosso e la squalifica automatica: Garrincha avrebbe dovuto saltare la finale contro la Cecoslovacchia. La leggenda racconta però che, grazie alle pressioni del governo brasiliano e all’intervento degli organizzatori, la FIFA revocò la squalifica, permettendogli di giocare la finale poi vinta 3‑1 dal Brasile.

Un clima teso e decisioni sotto osservazione

Il caso Balogun, sommato alle tensioni disciplinari degli ultimi giorni, alimenta dubbi e polemiche. La sensazione, filtrata da più parti, è che non siano escluse nuove sorprese nelle prossime decisioni della FIFA.