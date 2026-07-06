Il Milan riparte da Ruben Amorim: inizia oggi l’era del tecnico portoghese, Gila è vicino

I pieni poteri di Amorim per riportare il Milan in alto: inizia oggi il nuovo ciclo rossonero col tecnico lusitano alla guida

Il clima torna rovente a Milano, e non solo per le temperature estive. Si prospetta una settimana cruciale per il calciomercato rossonero, inaugurata proprio oggi dallo sbarco in città di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese è atteso all’aeroporto di Linate nel primissimo pomeriggio, pronto a scrivere un nuovo e stimolante capitolo della sua carriera. La sua prima tappa sarà la sede di Casa Milan per un primissimo contatto ufficiale con la dirigenza, mentre nella giornata di domani varcherà finalmente i cancelli del centro sportivo di Milanello.

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Inizialmente, Amorim alloggerà a Carnago insieme al suo staff tecnico, in attesa di trovare la giusta sistemazione in città. La tanto attesa conferenza stampa di presentazione dovrebbe invece svolgersi prima del 13 luglio, data fissata per il raduno ufficiale di tutti i giocatori reduci dalle fatiche del Mondiale.

Pieni poteri operativi e la voglia di riscatto dopo Manchester

Il Corriere dello Sport scrive oggi che dal punto di vista strategico, Amorim è già il fulcro del mondo rossonero. Avrà un ruolo pressoché inedito nella storia recente del club: sarà una sorta di manager all’inglese con pieni poteri decisionali sulle scelte di campo e di mercato, sopperendo di fatto all’assenza di un direttore sportivo tradizionale.

La sua motivazione è altissima. Il tecnico ha rinunciato a cifre importanti pur di rilanciarsi in Serie A e cancellare la deludente esperienza al Manchester United, terminata con un amaro esonero a metà stagione. Amorim è perfettamente consapevole del clima di sfiducia e contestazione che aleggia attorno alla proprietà RedBird, ma è determinato a lavorare duramente per riportare entusiasmo e risultati tra i tifosi.

Difesa da blindare: vicinissimo l’acquisto di Mario Gila

Oltre alla questione panchina, oggi potrebbe rivelarsi la giornata decisiva per il secondo colpo in entrata, dopo il grande acquisto di Gonçalo Ramos. L’entourage di Mario Gila incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per definire i dettagli. L’operazione dovrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro più bonus, toccando i 30 milioni richiesti (la metà dei quali spetterà di diritto al Real Madrid per una clausola di rivendita).

Il difensore centrale spagnolo, in scadenza tra dodici mesi, ha già siglato un accordo di massima con il Milan: lo attende un contratto quinquennale da 5 milioni di euro più bonus a stagione, potendo sfruttare i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Con un blitz decisivo nello scorso weekend, il club rossonero ha bruciato la forte concorrenza di Napoli (al momento bloccato dal fronte cessioni) e Atalanta, assicurandosi un tassello fondamentale per rifondare il reparto arretrato.