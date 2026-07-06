Inghilterra in apprensione, grave infortunio per Henderson durante i festeggiamenti dopo la vittoria col Messico: Mondiale a rischio

Inghilterra, festa rovinata dopo il 3-2 al Messico che vale i quarti di finale: Henderson si fa male durante i festeggiamenti

La qualificazione dell’Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale 2026 è stata macchiata dal grave infortunio di Jordan Henderson. La nazionale inglese ha superato il Messico con un rocambolesco 3-2 allo stadio Azteca, conquistando il passaggio del turno al termine di una partita intensa e ricca di emozioni.

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La serata di festa, però, si è trasformata in un momento di forte apprensione per tutto il gruppo. Henderson, rimasto in panchina per l’intera gara, si è infatti fatto male durante i festeggiamenti successivi al fischio finale, mentre i giocatori inglesi celebravano il successo insieme ai tifosi sulle note di Wonderwall degli Oasis.

Henderson Inghilterra, la caduta durante i festeggiamenti

L’episodio è avvenuto quando il centrocampista classe 1990 ha provato a scavalcare un pannello pubblicitario. Nell’atterraggio, però, Henderson ha perso l’equilibrio, cadendo pesantemente a terra e riportando un serio trauma al polso.

Il giocatore è rimasto sul terreno di gioco per diversi minuti, assistito dallo staff medico e circondato dai compagni, che hanno cercato di proteggerlo dagli sguardi del pubblico. Successivamente è stato trasportato fuori dal campo in barella, in un clima di evidente preoccupazione.

Henderson Inghilterra, le parole di Tuchel

Nel postpartita, il commissario tecnico Thomas Tuchel non ha nascosto l’apprensione per le condizioni del centrocampista inglese. Queste le sue parole:

«Jordan è caduto e si è fatto male al polso. Sembra un infortunio davvero grave».

Il ct ha poi aggiunto che Henderson è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e che «non è escluso un intervento chirurgico».

Henderson Inghilterra, Mondiale a rischio

Per Henderson, veterano della nazionale inglese, il torneo era stato finora vissuto ai margini, con pochissimo spazio e soltanto pochi minuti disputati contro il Panama. Ora, però, il suo Mondiale potrebbe essere già terminato.

L’Inghilterra guarda ai quarti di finale con entusiasmo, ma il gruppo dovrà fare i conti con l’incertezza legata alle condizioni di uno dei suoi leader più esperti.