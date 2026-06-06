Schuurs pronto a ripartire dall’Olanda: accordo vicino con il NEC Nijmegen

Perr Schuurs, nuova avventura in vista per l’ex difensore del Toruno: il NEC Nijmegen a un passo dal riportarlo in Eredivisie

Dopo la risoluzione del contratto con il Torino, i problemi fisici e il lungo incubo della depressione, Perr Schuurs intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. A circa quattro mesi dall’addio al club granata, il difensore classe 1999 è infatti vicino a un ritorno in Eredivisie, con il NEC Nijmegen pronto ad accoglierlo e offrirgli un nuovo punto di ripartenza. Lo riferisce Di Marzio.

Una scelta dettata dal desiderio di ritrovare un ambiente familiare e condizioni ideali per tornare in campo il prima possibile.

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Su Schuurs non mancavano le pretendenti: Sassuolo, Venezia, Genoa e persino il Torino avevano manifestato interesse. Tuttavia, la pista olandese è diventata la più concreta anche per un motivo burocratico.

Un problema legato all’assicurazione con il club di Urbano Cairo avrebbe permesso al difensore di rientrare in campo soltanto a novembre 2026, ritardando ulteriormente il suo ritorno all’attività agonistica. Da qui la decisione di tornare in patria, dove aveva già giocato fino al 2022 con la maglia dell’Ajax.

La scelta NEC: sorprendente, ma ambiziosa

La carriera di Schuurs ripartirà dunque dal NEC Nijmegen, una destinazione che può sembrare sorprendente ma che rispecchia perfettamente le ambizioni del club.

Reduce da un eccellente terzo posto in campionato, il NEC si prepara a disputare i preliminari di Champions League ad agosto, un traguardo storico che ha acceso l’entusiasmo dell’ambiente.

Nella stagione 2025/26, infatti, la squadra si è arresa soltanto a PSV e Feyenoord, confermandosi una delle realtà più brillanti del calcio olandese. Un contesto ideale per Schuurs, che cerca stabilità, fiducia e minuti per rilanciarsi dopo mesi difficili.

Il suo ritorno in Eredivisie rappresenta così un nuovo inizio: un passo importante per ritrovare serenità, continuità e un ruolo centrale in un progetto tecnico ambizioso.



