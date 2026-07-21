Fenucci parla del futuro di Lucumi: «Può andar via perché questo gliel’abbiamo promesso l’anno scorso»

Il Bologna vive giornate intense nel ritiro di Valles, dove la squadra sta lavorando in vista della nuova stagione. A fare il punto della situazione è stato l’amministratore delegato Claudio Fenucci, intervenuto per chiarire diversi aspetti legati al mercato e alle dinamiche interne del club.

Al centro delle attenzioni c’è il nome di Jhon Lucumí, difensore che continua a raccogliere interesse anche da parte della Juventus. Fenucci ha confermato che il Bologna è consapevole dell’attenzione attorno al giocatore, ma ha ribadito la volontà di gestire ogni eventuale trattativa con equilibrio e nel rispetto dei piani tecnici della società. Non solo Lucumí: l’AD ha affrontato anche il tema legato al futuro di Riccardo Orsolini, chiarendo la posizione del club e le valutazioni in corso sul suo percorso in rossoblù.

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PAROLE – «Lucumí può andar via perché questo gliel’abbiamo promesso l’anno scorso… gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un’offerta adeguata l’anno successivo… sarebbe potuto andar via. Vediamo se arriva un’offerta adeguata, però insomma se dovesse essere così lo accontenteremo sennò rimarrà con noi».

ORSOLINI – «La situazione è che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi e quindi se non ci dovessero essere altre sorprese… credo che alla fine dovremmo arrivare al prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio… una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi».

SU ROWE – «L’ha già pagata perché ha pagato una super cena… è stato un attimo di nervosismo, si è scusato con la squadra e ha pagato quello che doveva pagare»