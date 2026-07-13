Lutto nel calcio, dramma in Olanda: morto a 38 anni l’arbitro Rob Dieperink

Morto a 38 anni l’arbitro Rob Dieperink, tragedia in Olanda: la ricostruzione di quanto successo

Il mondo dello sport è sotto shock per l’improvvisa scomparsa di Rob Dieperink. Il noto arbitro olandese, di soli 38 anni, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. La tragica notizia ha colpito profondamente l’intero movimento calcistico europeo, lasciando colleghi, amici e appassionati nel più profondo dolore. Al momento del ritrovamento, le cause ufficiali del decesso non sono state divulgate dalle autorità e dagli organi competenti.

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La recente vicenda giudiziaria e l’esclusione dai Mondiali

La scomparsa del fischietto olandese giunge in un periodo particolarmente complesso e delicato della sua vita privata e professionale. Soltanto poche settimane fa, infatti, Dieperink era stato ufficialmente escluso dai Mondiali, alla quale avrebbe dovuto prendere parte ricoprendo il delicato ruolo di assistente Var.

Il provvedimento di sospensione era scattato a seguito di un’indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, città in cui il direttore di gara si trovava temporaneamente per motivi di lavoro in occasione della sfida tra Crystal Palace e Fiorentina. Una vicenda dolorosa che si era comunque conclusa sul piano legale prima del tragico epilogo: il caso era stato successivamente archiviato per mancanza di prove, anche grazie al fatto che l’arbitro aveva dimostrato fin da subito una condotta trasparente, avendo collaborato pienamente con le indagini della magistratura inglese per fare chiarezza sui fatti.

Il profondo cordoglio della Federcalcio olandese

L’annuncio della sua morte ha generato un’ondata di commozione immediata nei Paesi Bassi. La Federcalcio olandese, la Knvb, ha voluto manifestare pubblicamente tutto il proprio sconcerto, definendosi " sconvolta e profondamente addolorata " per la drammatica perdita del direttore di gara.

Attraverso una nota di cordoglio istituzionale, i vertici federali hanno voluto rendere omaggio all’uomo e al professionista, esprimendo la propria vicinanza ai cari del trentottenne:

“Con Rob perdiamo un arbitro di grande valore, ma soprattutto un collega gentile e dedito al proprio lavoro – ha dichiarato la federazione in un comunicato – I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene. Auguriamo loro tanta forza e sostegno per superare questa grave perdita”.

La carriera: dagli esordi alla finale con l’Atalanta

Con la prematura scomparsa di Dieperink si chiude una carriera arbitrale di alto livello, costruita con sacrificio e costanza sui campi nazionali ed internazionali. Il fischietto arbitrava nell’Eredivisie dal 2017, diventando rapidamente uno dei punti di riferimento della classe dei direttori di gara olandesi.

Tra i suoi traguardi professionali più prestigiosi spicca senza dubbio la convocazione come arbitro Var agli Europei del 2024, arrivata poco dopo aver svolto le medesime funzioni tecnologiche di supporto nella storica finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayer Leverkusen. In totale, la sua bacheca professionale vanta ben 284 partite nel calcio professionistico, a testimonianza di un percorso d’eccellenza interrotto tragicamente troppo presto.