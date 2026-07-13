Calciomercato Napoli, blindato Antonio Vergara: accordo per il rinnovo fino al 2031 e adeguamento di stipendio

Calciomercato Napoli, Antonio Vergara rinnova fino al 2031 con adeguamento di stipendio. Tutti i dettagli del prolungamento

Il Napoli guarda al futuro in ottica strategica e si muove con decisione per blindare uno dei gioielli più cristallini del proprio patrimonio tecnico. La società azzurra ha infatti raggiunto una totale intesa per il rinnovo di contratto di Antonio Vergara, promettente trequartista classe 2003. La dirigenza partenopea ha voluto accelerare i tempi per respingere i potenziali inserimenti delle concorrenti sul mercato, stringendo i contatti decisivi con gli agenti del calciatore per blindare il proprio talento a lunghissima scadenza. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

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I dettagli del vertice e l’adeguamento economico

I colloqui ravvicinati tra i vertici del club campano e l’entourage del ragazzo sono entrati nella fase pienamente operativa. La sostanza dell’accordo è ormai definita e considerata blindata. La base dell’intesa prevede un prolungamento fino al 30 giugno 2031, un chiaro attestato di stima che proietta il giovane fantasista al centro del progetto tecnico del club per le prossime stagioni.

Contestualmente alla firma sul nuovo accordo pluriennale, per Vergara è previsto un sostanzioso adeguamento di stipendio. Si tratta di un riconoscimento economico concordato per premiare l’importante percorso di crescita evidenziato sul rettangolo verde. La volontà del Napoli è stata fin da subito quella di blindare il calciatore, togliendolo di fatto dal mercato ed evitando spiacevoli situazioni contrattuali in vista delle prossime sessioni di riparazione.

I numeri della scorsa stagione e la centralità tattica

La scelta della dirigenza di blindare il fantasista nasce dalle ottime risposte arrivate sul campo nel corso dell’ultima annata. Nonostante la folta concorrenza nel reparto offensivo azzurro, il classe 2003 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni, dimostrando una personalità e una maturità superiori alla sua carta d’identità.

Analizzando nel dettaglio l’ottimo rendimento offerto nella scorsa stagione, Vergara ha messo a referto numeri di assoluto rispetto in relazione al minutaggio concesso:

19 partite disputate tra campionato e coppe nazionali;

tra campionato e coppe nazionali; 3 gol realizzati , mettendo in mostra ottimi tempi di inserimento e una buona balistica dalla distanza;

, mettendo in mostra ottimi tempi di inserimento e una buona balistica dalla distanza; 4 assist serviti per i compagni di squadra, a testimonianza di una spiccata visione di gioco nello stretto.

Il trequartista possiede le caratteristiche ideali richieste dal calcio moderno: rapidità palla al piede, duttilità nel saper agire sia dietro la punta centrale sia partendo dalle corsie esterne, e una forte propensione al sacrificio in fase di ripiegamento. Con questo accordo a lungo termine, il Napoli si assicura un profilo di grande prospettiva, pronto a diventare un pilastro della squadra del futuro.