Infortunio Courtois, sospiro di sollievo per il Real Madrid: l’esito degli esami e i tempi di recupero del portiere belga

Infortunio Courtois, il Real Madrid tira un sospiro di sollievo per il portiere belga: le condizioni e i tempi di recupero

Arrivano ottime notizie per il Real Madrid e, in modo particolare, per i piani tattici del tecnico José Mourinho. L’allarme legato alle condizioni fisiche di Thibaut Courtois è ufficialmente rientrato: il portiere belga sarà regolarmente a disposizione per il debutto nella Liga 2026/2027. Il club della capitale spagnola giocherà il primo incontro del nuovo campionato nel fine settimana del 15 e 16 agosto, quando ospiterà la Real Sociedad. Per questo atteso appuntamento, l’estremo difensore potrà essere schierato titolare dal primo minuto, superando brillantemente l’infortunio patito soltanto pochi giorni fa.

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L’infortunio al Mondiale e il verdetto della risonanza

Il problema muscolare era sorto durante l’impegno nei Mondiali con la Nazionale Belga. Il percorso dei Diavoli Rossi, sotto la guida tecnica del commissario tecnico Rudi Garcia, si era interrotto ai quarti di finale a causa della sconfitta per 2-1 subita contro la Spagna. Al minuto 71 di quella tesa sfida, Courtois era stato costretto a chiedere il cambio, venendo sostituito da Senne Lammens, il quale aveva poi incassato la rete che ha decretato il definitivo passaggio del turno degli spagnoli.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo AS, il portiere si è sottoposto a esami approfonditi per fare piena luce sulla gravità del problema. Fortunatamente, gli accertamenti hanno escluso infortuni gravi al quadricipite sinistro. Un esito che ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo a tutto l’ambiente madrileno, scongiurando il rischio di un lungo stop.

Il programma di Mourinho e il forfait precauzionale con la Fiorentina

Ottenuto il via libera dai medici all’uscita dalla clinica di Valdebebas, Courtois ha già ricevuto le precise indicazioni terapeutiche per la cura del muscolo. Il piano di rientro coordinato dallo staff dei Blancos prevede che l’atleta si unisca al resto del gruppo per iniziare la preparazione pre-campionato entro la fine del mese in corso.

Tuttavia, lo staff medico e lo stesso Mourinho hanno optato per la linea della massima prudenza: il belga non prenderà parte all’amichevole del 1° agosto programmata in Austria contro la Fiorentina di Fabio Grosso. Si tratterà di un riposo precauzionale concordato, volto a preservare la sua totale integrità fisica in vista degli impegni ufficiali, garantendo così al Real Madrid di riavere il proprio pilastro difensivo al top della condizione per l’esordio stagionale a metà agosto.