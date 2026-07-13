Xabi Alonso parla di Palestra: «Ti dà versatilità nel posizionamento. Fisicamente è davvero forte, sono felice di lui»

Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso si è soffermato a lungo su Marco Palestra, uno dei giovani profili più interessanti arrivati a Londra in questa sessione di mercato. L’ex centrocampista del Real Madrid ha espresso grande fiducia nel talento del classe 2005, sottolineando come il suo arrivo sia stato fortemente voluto per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.

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“Ha molte grandi qualità da adattare al calcio moderno” ha dichiarato Alonso, evidenziando la versatilità del giocatore e la sua capacità di interpretare più ruoli sulla corsia sinistra. Il tecnico ha poi aggiunto: “Ti dà versatilità nel posizionamento; Può giocare in una difesa a quattro o in una difesa a cinque, sulla sinistra. Fisicamente è davvero forte. Dobbiamo continuare a lavorare con lui per adattarci alla Premier League. Ha una mentalità davvero buona in termini di competitività e fame. Sono felice di lui e non vedo l’ora di ottenere il meglio da lui”.

Parole che confermano quanto il Chelsea punti sul giovane esterno, considerato un investimento per il presente ma soprattutto per il futuro. Alonso ha insistito sulla necessità di un percorso di adattamento alla Premier League, ma ha ribadito più volte la solidità mentale e la fame agonistica del ragazzo, elementi che lo hanno convinto a spingere per il suo arrivo.

Il caso Garnacho e l’interesse della Roma

Non è mancato un passaggio su Alejandro Garnacho, al centro di diverse voci di mercato e seguito con attenzione dalla Roma. Alonso ha confermato che la situazione è in evoluzione e che il club sta valutando le opzioni insieme ai dirigenti sportivi.

“Beh la situazione è che abbiamo parlato con i direttori sportivi e c’è interesse per lui da parte di altri club. Vediamo come si sviluppa questa situazione. Ma si spera che finisca nel modo migliore possibile per tutte le parti”, ha spiegato l’allenatore spagnolo, lasciando intendere che il futuro dell’argentino potrebbe presto prendere una direzione chiara.

La sensazione è che il Chelsea stia gestendo con attenzione un dossier delicato, consapevole del valore del giocatore e delle dinamiche di mercato che lo circondano. La Roma osserva, attende e valuta, mentre il club inglese continua a monitorare gli sviluppi per arrivare a una soluzione condivisa.