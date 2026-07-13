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Fiorentina, altro colpo di mercato! Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo acquisto

mauro.pioli

Published

33 minuti ago

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Milan Genoa serie A

Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: contratto depositato in Lega Serie A, ora atteso l’annuncio del club

Ora non ci sono più dubbi: Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il contratto del terzino classe 2005 è stato depositato in Lega Serie A, come riportato sul sito ufficiale, certificando di fatto la conclusione dell’operazione. A breve arriverà anche l’annuncio dei viola e del Bournemouth, rinviato nei giorni scorsi per attendere il trasferimento internazionale e completare tutte le procedure burocratiche.

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Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, approda a Firenze con una formula studiata per garantire alla società massima flessibilità: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. In caso di riscatto, il Bournemouth manterrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita, una clausola che testimonia la fiducia degli inglesi nel potenziale del ragazzo.

La Fiorentina, dal canto suo, avrà la possibilità di acquisire fino al 90% del cartellino, una scelta che permette al club di pianificare un investimento graduale e sostenibile. Jimenez arriva per rinforzare la corsia sinistra e rappresenta un profilo in linea con la strategia viola: giovane, di prospettiva, già abituato a contesti competitivi e con margini di crescita importanti.

Il suo arrivo si inserisce nel progetto di rinnovamento della rosa, con l’obiettivo di costruire una squadra dinamica e strutturata per il futuro. L’operazione, ora formalizzata, apre una nuova fase della carriera del terzino spagnolo, pronto a mettersi a disposizione del nuovo ambiente e a ritagliarsi spazio in Serie A.


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