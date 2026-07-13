Jonathan Asp Jensen è un nuovo giocatore del Deportivo, è ufficiale! Fine della telenovela per il fantasista danese

Jonathan Asp Jensen ufficiale al Deportivo! È finita la telenovela per il fantasista danese, ecco il comunicato del club

Il RC Deportivo mette a segno un acquisto di grandissima prospettiva internazionale per la propria trequarti. Il club galiziano ha ufficializzato l’ingaggio di Jonathan Asp Jensen, talentuoso centrocampista offensivo nato a Gauerslund, in Danimarca, il 14 gennaio 2006. Il giovane gioiello scandinavo si lega alla compagine spagnola con un importante contratto a lungo termine, valido fino a giugno 2031. Si tratta di un’operazione strategica che certifica la volontà dei Blanquiazules di investire sui migliori profili europei per strutturare una rosa competitiva e futuribile.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La scuola Bayern Monaco e il debutto in Bundesliga

Cresciuto calcisticamente in una delle migliori accademie del pianeta, Asp Jensen arriva direttamente dal Bayern Monaco. In terra bavarese, il classe 2006 ha completato l’intero percorso di formazione giovanile, mettendosi in mostra per le straordinarie doti tecniche e la capacità di incidere negli ultimi metri di campo.

Il suo talento non è sfuggito ai tecnici della prima squadra tedesca, che lo hanno fatto debuttare ufficialmente in Bundesliga il 12 maggio 2024, nella sfida vinta contro il VfL Wolfsburg. Prima di questo importante traguardo, il trequartista danese si era distinto con la formazione riserve del Bayern, collezionando 36 presenze complessive, 7 reti e ben 13 assist a cavallo tra le stagioni 2023-2024 e 2024-2025. Inoltre, il calciatore vanta un’ottima confidenza con i palcoscenici internazionali grazie alle 10 partite giocate in UEFA Youth League, competizione nella quale ha fornito 3 assist vincenti.

La consacrazione in Svizzera con il Grasshopper

La definitiva maturazione del centrocampista è avvenuta nel corso dell’ultima stagione sportiva, trascorsa in prestito nel massimo campionato svizzero con la gloriosa maglia del Grasshopper Club di Zurigo. In terra elvetica, il giovane calciatore ha trovato la continuità necessaria per consacrarsi come una delle promesse più splendenti del panorama europeo.

I suoi numeri con il club di Zurigo sono stati di assoluto rilievo:

40 presenze ufficiali disputate tra campionato e coppe nazionali;

disputate tra campionato e coppe nazionali; 9 gol realizzati , dimostrando un notevole senso dell’inserimento offensivo;

, dimostrando un notevole senso dell’inserimento offensivo; 6 assist serviti per i compagni di squadra.

Un innesto di respiro internazionale per il progetto Deportivo

In parallelo con la sua ascesa a livello di club, Asp Jensen ha compiuto l’intera trafila nelle selezioni giovanili del proprio Paese, vestendo con orgoglio le maglie della Danimarca Under 16, Under 17 e Under 18. La sua versatilità tattica gli permette di agire sia da classico numero dieci dietro le punte sia come esterno d’attacco creativo, abile nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia. Con questo colpo di mercato, il Deportivo si assicura un elemento già pronto per il calcio professionistico ma dotato di enormi margini di miglioramento, ponendo una pietra angolare per i successi futuri della squadra.