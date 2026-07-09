Juventus, nessun giocatore ai quarti del Mondiale: un’assenza che pesa. Sorpresa o delusione? Non accadeva da 24 anni – VIDEO di Marco Baridon

La spedizione dei giocatori legati alla Juventus al Mondiale 2026 si è trasformata in un flop totale. Nessuno dei sei bianconeri convocati è riuscito a raggiungere i quarti di finale, certificando un bilancio negativo che non si vedeva da oltre vent’anni. L’unica eccezione è Nico González, ma solo dal punto di vista burocratico: pur essendo di proprietà della Juve, ha disputato la stagione in prestito all’Atlético Madrid ed è stato inserito nelle liste del torneo come giocatore dei Colchoneros. Escludendo questo caso, la Juve resta completamente assente tra le migliori otto nazionali del mondo, un evento che non si verificava dal Mondiale 2002 in Corea e Giappone.

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Europa e Sudamerica: numeri deludenti

Le statistiche individuali raccontano una partecipazione bianconera povera di minuti e di impatto tecnico. Il dato più clamoroso riguarda Gleison Bremer: il centrale brasiliano non ha giocato nemmeno un secondo nelle cinque partite del Brasile. Poco meglio Teun Koopmeiners, che ha raccolto appena 118 minuti in quattro apparizioni con l’Olanda, senza gol né assist.

Sulle corsie e sulla trequarti il copione non cambia. Francisco Conceição ha totalizzato 124 minuti in cinque gare con il Portogallo, senza lasciare traccia nelle statistiche. Kenan Yıldız, frenato anche da un’infiammazione al ginocchio, ha giocato 219 minuti in tre partite con la Turchia, senza riuscire a incidere.

Nord America: le uniche note positive

Le prestazioni più convincenti arrivano dalla zona CONCACAF, pur senza evitare l’eliminazione anticipata. Jonathan David è stato il giocatore juventino più prolifico: tre gol in cinque partite (tripletta al Qatar) e 421 minuti complessivi. Il primato di utilizzo spetta invece a Weston McKennie, che ha disputato 446 minuti in cinque incontri, impreziositi da un assist ma senza reti.

Bilancio finale

Nonostante qualche lampo individuale, il rendimento complessivo dei giocatori bianconeri al Mondiale 2026 è stato insufficiente. Nessun protagonista, nessun quarto di finale, pochissimi minuti e un impatto tecnico quasi nullo. La Juventus dovrà rimandare ancora l’appuntamento con la gloria iridata, mentre resta aperta la riflessione sul peso internazionale della rosa attuale.