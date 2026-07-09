Calcio italiano
Italia 2006-2026: chi sarebbero oggi i convocati seguendo i club dei campioni del mondo? Dal Mondiale 2006 alla Nazionale italiana del 2026
Un gioco per capire com’è cambiato (in peggio) il calcio italiano
L’Italia campione del mondo nel 2006 non era soltanto una squadra piena di talento: era anche lo specchio della Serie A di quegli anni. La rosa di Marcello Lippi era costruita attorno ai grandi club italiani, con una distribuzione molto chiara: cinque giocatori della Juventus, cinque del Milan, quattro del Palermo, tre della Roma, due della Lazio e uno a testa da Livorno, Inter, Fiorentina e Udinese.
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Ma cosa succederebbe oggi, nel 2026, se si provasse a ricreare una lista di convocati dell’Italia seguendo lo stesso criterio? Non considerando più i ruoli, ma soltanto la squadra di provenienza, il valore di mercato e il rendimento recente, il confronto racconta molto del cambiamento del calcio italiano.
I possibili convocati dell’Italia 2026 club per club
Dalla Juventus arriverebbero cinque nomi: Michele Di Gregorio, Federico Gatti, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Un blocco ancora abbastanza credibile, tra esperienza, valore e continuità, anche se nessuno dei componenti è minimamente accostabile a quello del Mondiale tedesco.
Il Milan, che nel 2006 portava Nesta, Gattuso, Pirlo, Gilardino e Inzaghi,oggi potrebbe proporre Samuele Ricci, Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Christian Comotto. Profili diversi, più giovani e meno affermati, ma coerenti con il criterio scelto.
Il Palermo avrebbe quattro slot: Niccolò Pierozzi, Filippo Ranocchia, Antonio Palumbo e Jacopo Segre. Qui il confronto è più simbolico che realistico: nel 2006 il club rosanero era una fabbrica di nazionali, oggi il livello è diverso e milita in Serie B.
Per la Roma i tre nomi sarebbero Daniele Ghilardi, Gianluca Mancini e Niccolò Pisilli. La Lazio ne porterebbe due: Nicolò Rovella e Mattia Zaccagni. Dall’Inter il nome più forte sarebbe Alessandro Bastoni o Federico Dimarco, mentre Fiorentina e Udinese sarebbero rappresentate da Moise Kean e Nicolò Zaniolo.
Resta vuoto il posto del Livorno: oggi non ci sono profili realmente convocabili. Ed è proprio questo il dato più interessante: l’Italia 2006 nasceva dai club italiani; quella del 2026 non ha dai club allora egemoni un blocco anche solo parzialmente convincente. Forse è proprio attraverso questo semplice gioco di accostamenti che ci si rende conto del tempo trascorso e di una mutazione genetica del calcio italiano…