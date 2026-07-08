Pogba, il Monaco lo mette ai margini: “Il progetto non ha funzionato”. Ora il futuro dell’ex Juventus è un rebus aperto

Il futuro di Paul Pogba è di nuovo in bilico. Dopo la fine della squalifica e la scelta di ripartire dal Monaco con un contratto biennale, l’avventura nel Principato sembra già vicina ai titoli di coda. A confermarlo, indirettamente, è stato il direttore generale Thiago Scuro, che in conferenza stampa – affiancato dal nuovo allenatore Filipe Luís – ha parlato dell’ex Juve al passato, lasciando intendere che il rapporto potrebbe interrompersi a breve.

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Il Monaco è costretto a muoversi entro i limiti imposti dal tetto salariale della DNCG, e questo potrebbe portare alla cessione dei giocatori con gli ingaggi più pesanti, tra cui Pogba ed Eric Dier. Una situazione che complica ulteriormente il percorso del francese, già reduce da anni difficili tra infortuni, squalifica e continuità mai ritrovata.

Scuro ha spiegato che il club nutre grande rispetto per Pogba, sottolineando come il suo impatto nello spogliatoio sia stato positivo, soprattutto nel supporto ai giovani. Tuttavia, il progetto tecnico non ha funzionato come sperato: le aspettative iniziali erano molto diverse e la scorsa stagione non ha offerto le risposte attese.

Per questo, la società valuterà settimana dopo settimana la sua condizione fisica e tecnica, lasciando a Filipe Luís la decisione finale sul suo impiego.

Sul futuro, il dirigente è stato chiaro: Pogba può partire, ma può anche restare. Il rapporto tra le parti è sempre stato trasparente e, se gli obiettivi del giocatore non dovessero più coincidere con quelli del club, si cercherà una soluzione. Saranno le prestazioni a determinare tutto: solo il campo dirà se Pogba potrà rilanciarsi a Monaco o se sarà costretto a cercare una nuova destinazione.