Pagelle Francia Marocco – I Top e Flop del match

Pagelle Francia Marocco: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026

Pagelle Francia Marocco: le valutazioni dei protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026.

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La Francia supera il Marocco per 2-0 e stacca il prestigioso pass per la terza semifinale mondiale consecutiva, un traguardo storico raggiunto in passato solo da Germania e Brasile. Dopo un primo tempo a reti bianche caratterizzato dal netto dominio transalpino e da un rigore fallito, la spinta dei ragazzi di Didier Deschamps si concretizza nella ripresa in appena sei minuti. Ecco i protagonisti in positivo e in negativo del match.

I Top

Kylian Mbappé (Francia). È l’assoluto dominatore della serata. Nel primo tempo si procura il rigore ma si fa ipnotizzare da Bono; nella ripresa sale in cattedra e sblocca la partita al 60′ con un destro a giro magistrale sotto l’incrocio dei pali, siglando il suo ottavo gol nel torneo. Pochi minuti dopo avvia l’azione del raddoppio scambiando con Dembélé. Esce anzitempo, ha una caviglia dolorante per un intervento durissimo di Diop, ma il ghiaccio lo rometterà in piedi certamente, impossibile fare a meno di lui.

È l’assoluto dominatore della serata. Nel primo tempo si procura il rigore ma si fa ipnotizzare da Bono; nella ripresa sale in cattedra e sblocca la partita al 60′ con un destro a giro magistrale sotto l’incrocio dei pali, siglando il suo ottavo gol nel torneo. Pochi minuti dopo avvia l’azione del raddoppio scambiando con Dembélé. Esce anzitempo, ha una caviglia dolorante per un intervento durissimo di Diop, ma il ghiaccio lo rometterà in piedi certamente, impossibile fare a meno di lui. Bono (Marocco). Se il Marocco resta in partita fino al sessantesimo è solo merito suo, vista la latitanza davanti se non a risultato ormai compromesso. Autore di quattro interventi miracolosi, compie un autentico colpo di reni al 28′ bloccando in tuffo il calcio di rigore di Mbappé. Nel finale nega il gol a Barcola e Mateta, evitando un passivo ben più pesante.

Se il Marocco resta in partita fino al sessantesimo è solo merito suo, vista la latitanza davanti se non a risultato ormai compromesso. Autore di quattro interventi miracolosi, compie un autentico colpo di reni al 28′ bloccando in tuffo il calcio di rigore di Mbappé. Nel finale nega il gol a Barcola e Mateta, evitando un passivo ben più pesante. Manu Koné (Francia). Giganteggia a centrocampo per oltre settanta minuti. Recupera una quantità industriale di palloni, argina con precisione chirurgica le ripartenze di Brahim Diaz e detta i ritmi della transizione offensiva prima di lasciare il posto a Zaire-Emery. Fantastico anche per la lucidità delle scelte.

I Flop

Dayot Upamecano (Francia). La nota stonata nell’orchestra quasi perfetta di Deschamps. Al 73′ rischia un clamoroso autogol ciccando un pallone crossato da Talbi. Nel finale si fa anticipare con troppa facilità da El Aynaoui, palesando vistosi cali di concentrazione, come quando protegge un pallone destinato al fondo non accorgendosi che così regala un corner agli avversari.

La nota stonata nell’orchestra quasi perfetta di Deschamps. Al 73′ rischia un clamoroso autogol ciccando un pallone crossato da Talbi. Nel finale si fa anticipare con troppa facilità da El Aynaoui, palesando vistosi cali di concentrazione, come quando protegge un pallone destinato al fondo non accorgendosi che così regala un corner agli avversari. Nasser Mazraoui (Marocco):. Soffre terribilmente le accelerazioni dei trequartisti francesi. Al 25′ si fa saltare secco da Mbappé e lo stende ingenuamente in scivolata, regalando il calcio di rigore alla Francia che l’arbitro concede senza esitazioni.

Soffre terribilmente le accelerazioni dei trequartisti francesi. Al 25′ si fa saltare secco da Mbappé e lo stende ingenuamente in scivolata, regalando il calcio di rigore alla Francia che l’arbitro concede senza esitazioni. Ayyoub Bouaddi (Marocco). Troppo leggero in mezzo al campo. Al 35′ tenta un tunnel azzardato nella propria trequarti difensiva, regalando il pallone a Doué e innescando un pericoloso contropiede tre contro due che per poco non costa il gol del vantaggio francese. Viene sostituito nella ripresa per far spazio ad Amrabat. É sempre un bel vedere per come mostra giocate a testa alta e serenità nelle soluzioni adottate, ma stasera la Francia è apparsa ingiocabile e lui non l’ha capito subito, fidandosi un po’ troppo della propria sicurezza.