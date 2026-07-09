Garnacho, il Chelsea apre alla separazione: l’argentino verso l’addio, ma solo con cessione definitiva

La situazione di Alejandro Garnacho è diventata uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’argentino, protagonista di una crescita importante negli ultimi anni, potrebbe lasciare il Chelsea già in questa sessione, aprendo scenari inattesi attorno a uno dei profili più promettenti della Premier League. Lo afferma Fabrizio Romano.

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Il piano del Chelsea: separazione immediata

Il club londinese ha avviato una riflessione interna sul futuro del giocatore e, ad oggi, la strategia sembra chiara: l’intenzione è quella di separarsi entro l’estate. Garnacho, che ha vissuto una stagione altalenante tra lampi di talento e momenti di discontinuità, è considerato cedibile, ma solo a condizioni ben precise.

Il Chelsea, infatti, è disposto a trattare esclusivamente per una cessione a titolo definitivo. Nessun prestito, nessuna formula creativa: i Blues vogliono monetizzare e chiudere un’operazione pulita. Una posizione rigida che complica gli sviluppi, perché restringe il ventaglio di club in grado di sostenere un investimento importante per un giocatore ancora giovane ma dal potenziale elevato.

Le dinamiche di mercato: interesse, valutazioni e ostacoli

La richiesta del Chelsea, unita alla volontà del giocatore di trovare un contesto dove essere centrale nel progetto tecnico, ha acceso l’interesse di diversi club europei. Garnacho è un profilo che piace per caratteristiche, età e margini di crescita, ma la trattativa non è semplice: il costo del cartellino e la volontà dei Blues di non accettare formule alternative rappresentano ostacoli significativi.

In questo momento, il mercato attorno all’argentino è in una fase di attesa. Le società interessate monitorano la situazione, consapevoli che il Chelsea potrebbe rivedere le proprie posizioni solo più avanti, quando la sessione entrerà nel vivo e le necessità di cassa o di ristrutturazione della rosa diventeranno più pressanti.

Scenario da monitorare a mercato inoltrato

La sensazione è che il dossier Garnacho possa accendersi soprattutto nella seconda metà della finestra estiva. A mercato inoltrato, con le squadre più consapevoli delle proprie esigenze e dei budget disponibili, potrebbero emergere nuove opportunità e nuovi incastri. In quel momento, anche il Chelsea potrebbe mostrare maggiore flessibilità, aprendo spiragli per club che oggi non possono sostenere un’operazione a titolo definitivo.

Per ora, però, la linea è chiara: Garnacho può partire, ma solo alle condizioni fissate dai Blues. E la sua situazione resta una delle più intriganti da seguire nelle prossime settimane.