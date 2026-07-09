Udinese, Keinan Davis rinnova fino al 2031: ufficiale il prolungamento dell’attaccante inglese

Il club bianconero blinda uno dei protagonisti dell’ultima stagione: confermato il progetto con Davis al centro

L’Udinese punta sulla continuità e mette al sicuro uno dei protagonisti dell’ultima stagione. Il club friulano ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto di Keinan Davis, che continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 30 giugno 2031.

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L’attaccante inglese si è guadagnato il prolungamento grazie a un’annata di alto livello, chiusa con 10 gol in campionato, il miglior rendimento della sua carriera. Un percorso che ha convinto la società a confermare la piena fiducia nel giocatore, considerato un elemento centrale del progetto tecnico.

Di seguito il comunicato diffuso dall’Udinese:

«Nuovi capitoli da scrivere insieme a suon di gol: Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L’attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club fino al 30 giugno 2031.

Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti.»

Le parole di Keinan Davis

Dopo la firma sul nuovo accordo, anche l’attaccante inglese ha espresso tutta la propria soddisfazione:

PAROLE – «Sono molto felice di proseguire l’esperienza in maglia bianconera. Sin dal mio arrivo e nei diversi momenti difficili che ho dovuto affrontare, l’Udinese e la sua gente mi sono sempre stati vicino. Questo per me è molto importante, qui mi sento amato e sento che ci sono tutte le condizioni per esprimermi al meglio ed aiutare la squadra a crescere sempre di più».