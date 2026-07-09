Juve, intrigo attacco: rilancio per Kolo Muani, ma spunta la pista Pellegrino

Il francese è sempre l’obiettivo principale, l’attaccante del Parma è il piano B: tutte le mosse della Juve per il reparto offensivo

Calciomercato Juventus ultimissime: la società bianconera non molla la presa e continua a muoversi su più fronti per regalare al proprio allenatore due prime punte di spessore internazionale. Tuttosport scrive oggi che il prescelto in cima alla lista dei desideri resta Randal Kolo Muani. I bianconeri si fanno forti dell’accordo totale già raggiunto con l’attaccante francese per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore di vestire la maglia della Juve è un fattore importante, ma da sola rischia di non bastare, esattamente come accadde un anno fa.

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Il muro del PSG e la nuova offerta

L’ostacolo principale è rappresentato dalle pretese economiche del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, nel corso di un colloquio con il ds parigino Luis Campos, ha modificato la strategia. La trattativa, inizialmente impostata su una base di 33 milioni, ha visto il rilancio della Juventus: sul piatto sono stati messi 35 milioni di euro fissi, a cui aggiungere una serie di bonus per far lievitare l’operazione a un totale di 37-40 milioni.

Una cifra vicina alle richieste iniziali, ma che i parigini — forti della ricca cessione di Gonçalo Ramos — non ritengono ancora sufficiente. Il PSG gioca con il tempo per far cedere i bianconeri, ma ha teso una mano aprendo alla formula del prestito con obbligo di riscatto. Nel frattempo, sul francese incombono le ombre della Premier League (piace al Tottenham di De Zerbi) e della Bundesliga.

Le alternative: il dossier Vlahovic e il nodo Pellegrino

Se la pista Kolo Muani dovesse arenarsi, la dirigenza bianconera ha già pronte le contromisure:

Dusan Vlahovic: è stato ufficialmente riaperto il dossier relativo al suo rinnovo contrattuale.

è stato ufficialmente riaperto il dossier relativo al suo rinnovo contrattuale. Alexander Sørloth: rimane un profilo gradito, ma si attendono segnali di sconto dall’Atletico Madrid.

rimane un profilo gradito, ma si attendono segnali di sconto dall’Atletico Madrid. Mateo Pellegrino: è il nome forte delle ultime ore. La Juve ha effettuato più di un sondaggio concreto con il Parma per il centravanti argentino. L’ex dirigente bianconero Federico Cherubini ha però fissato il prezzo del cartellino non sotto i 30 milioni di euro. Una cifra importante che rende l’affare tutt’altro che banale, sebbene meno dispendioso rispetto a Kolo Muani. Per la Juventus è giunto il momento delle scelte definitive.