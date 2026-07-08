Portogallo, Jorge Jesus pronto a raccogliere l’eredità di Martínez: accordo fino al 2030 per rilanciare la Seleção dopo il flop al Mondiale 2026

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Jorge Jesus è pronto a diventare il nuovo commissario tecnico del Portogallo, raccogliendo l’eredità di Roberto Martínez. La Federazione, guidata dal presidente Pedro Proença, considera l’ex allenatore di Benfica e Sporting Lisbona la figura ideale per inaugurare un nuovo ciclo dopo la delusione del Mondiale 2026, torneo che ha segnato la fine dell’esperienza di Martínez sulla panchina della Seleção.

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Il Portogallo arrivava alla Coppa del Mondo con ambizioni elevate, ma il percorso si è rivelato ben al di sotto delle aspettative: prestazioni altalenanti, difficoltà nel proporre un’identità chiara e un’eliminazione precoce che ha lasciato un senso di incompiuto. La gestione di Martínez, già discussa nei mesi precedenti, è stata definitivamente messa in discussione dopo il flop mondiale, spingendo la Federazione a valutare un cambio di guida tecnica.

In questo contesto si inserisce la scelta di puntare su Jorge Jesus, tecnico esperto, carismatico e con una lunga storia nel calcio portoghese. Proença vuole incontrarlo nei prossimi giorni per definire gli ultimi dettagli di un accordo che dovrebbe essere valido fino al 2030, a testimonianza della volontà di costruire un progetto di lungo periodo. La firma è attesa entro il weekend, con annuncio previsto domenica.

Jesus porta con sé una visione tattica riconoscibile, una forte capacità di gestione del gruppo e un curriculum ricco di successi, sia in patria sia all’estero. La Federazione gli affiderà un compito complesso: ricostruire la fiducia, rilanciare una generazione di talento e riportare il Portogallo ai livelli che gli competono dopo una fase di evidente involuzione.

L’arrivo di Jesus rappresenta dunque un segnale chiaro: la Seleção vuole voltare pagina, lasciarsi alle spalle le incertezze del ciclo Martínez e ripartire con un progetto ambizioso e strutturato.