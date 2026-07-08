Zlatko Dalić dice addio alla Croazia: «Me ne vado con un cuore soddisfatto e orgoglioso». Le sue dichiarazioni

Zlatko Dalić non è più il commissario tecnico della Croazia. La notizia è stata ufficializzata attraverso i profili social della Federazione, che ha comunicato la fine del rapporto con l’allenatore dopo un ciclo lunghissimo e ricco di risultati.

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COMUNICATO – “Un arrivo umile. Un viaggio indimenticabile. Un addio fiero. Dopo quasi nove anni, l’allenatore Zlatko Dalić ha deciso di chiudere la sua incredibilmente vittoriosa avventura con la Croazia“

“Allenatore, grazie di tutto – le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, l’unità, il rispetto e il tuo impegno incrollabile nel combattere per la Croazia, sia in campo che fuori. I risultati parlano delle tue virtù di allenatore. Il rispetto che hai guadagnato dai tuoi giocatori, dallo staff e dagli avversari racconta la persona che sei“.

PAROLE DALIC – “Grazie al Presidente Kustić per il suo eccezionale sostegno e ottima collaborazione, così come per avermi dato la fiducia di andare avanti. Il sostegno negli ultimi giorni mi ha spinto a riconsiderare la mia decisione di andarmene, ma… è ora. Anche se sento ancora l’ambizione e il desiderio di scrivere nuovi successi con la Croazia, sento che questo è il momento giusto per concludere questa incredibile era”.

“Me ne vado con un cuore soddisfatto, orgoglioso del mio contributo ai più grandi successi del calcio croato nella storia, e auguro al mio successore, alla squadra nazionale e al calcio croato molti nuovi successi in cui credo profondamente“.