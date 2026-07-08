Perché il rinnovo (ufficiale) di Zapata è una notizia fondamentale per il Torino

Zapata ha rinnovato ufficialmente con il Torino: perché la sua firma fino al 2028 è una notizia fondamentale, i motivi

Il Torino ha annunciato ufficialmente di aver prolungato il contratto di Duvan Zapata fino al 30 giugno 2028. La firma del centravanti colombiano rappresenta una notizia di enorme spessore per tutto l’ambiente granata, blindando il punto di riferimento avanzato della squadra all’ombra della Mole per le prossime stagioni.

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Un pilastro imprescindibile: l’importanza del rinnovo per il futuro del Torino

Questo rinnovo contrattuale va ben oltre la semplice firma su un pezzo di carta, rappresentando una scelta di fondamentale e vitale importanza strategica per il club. Trattenere il centravanti garantisce in primo luogo una profonda stabilità tecnica e carismatica: Zapata è l’attuale capitano della squadra, prezioso punto di riferimento in campo e fuori. In uno spogliatoio che ha assoluto bisogno di certezze per crescere, la sua leadership silenziosa e la sua immensa esperienza internazionale si rivelano indispensabili per tracciare la via ai compagni più giovani e mantenere intatta l’identità del gruppo.

Sul piano squisitamente tattico, il peso specifico del colombiano è immenso, configurandosi come l’architrave indiscusso su cui si poggia l’intera fase offensiva granata. La sua straordinaria abilità nel fare reparto da solo, ripulire i palloni complessi e far salire il baricentro del gioco offre varianti strategiche uniche, esaltando gli inserimenti dei centrocampisti. I numeri registrati finora, d’altronde, certificano la sua totale centralità nel progetto: con la maglia del Toro il bomber vanta già 75 presenze, 19 reti e 5 assist.

Prolungare il contratto di un top di questo calibro fino al 2028 permette alla società di solidificare le proprie ambizioni di alta classifica, scongiurando il rischio di dover affrontare dolorose e costose rivoluzioni sul mercato. In un contesto calcistico in cui i centravanti capaci di abbinare una straripante potenza fisica a una spiccata intelligenza tattica sono ormai merce rarissima, la conferma di Duvan tutela il patrimonio del club, cementando al contempo l’entusiasmo della tifoseria granata.

La scheda del bomber: la gloriosa carriera di Zapata

Il percorso del classe 1991 testimonia uno spessore assoluto. Nato a Santiago de Cali il 1° aprile 1991, è cresciuto nell’América de Cali, per poi passare all’Estudiantes in Argentina. Nel 2013 sbarca in Italia al Napoli, vivendo poi tappe cruciali con Udinese, Sampdoria e Atalanta prima del trasferimento in granata nel settembre 2023. Per l’attaccante si contano anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia.

Il legame tra il bomber e la società prosegue dunque sotto i migliori auspici per il futuro: “Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.