Svizzera Colombia, la partita di Suarez: il focus sulla prestazione dell’attaccante

Svizzera Colombia, la partita di Suarez: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale

Uno dei protagonisti di Svizzera Colombia, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Luis Suarez, ancora a secco al Mondiale. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio.

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La partita di Suarez

PRIMO TEMPO

Il primo episodio da segnalare è una pressione fallosa che Suarez compie su Elvedi, il tridente colombiano per ora fa un lavoro di attenzione per disturbare la costruzione della manovra della Svizzera. Al 12′ protesta molto per un intervento che gli ha tolto la scarpa. Al 19′ riceve palla all’altezza del centrocampo e prova a trovare Diaz di prima senza riuscirci. Nella prima opportunità della partita da parte della Colombia, partecipa con un tocco breve all’azione che Puerta conclude con un tiro parato da Kobel. Al 23′ Diaz sbaglia un filtrante per Suarez e chiede scusa al compagno. Implacabile Akanji nel fermare l’attaccante dello Sporting in profondità al 31′. Poco dopo va a disturbare Kobel su un retropassaggio di Elvedi, il portiere lo blocca. Al 35′ riceve, pulisce bene un pallone non semplice e fa salire i suoi resistendo a due avversari che provano a ostacolarlo. Al 38′ va a guadagnare un fallo a 40 metri dalla porta. Successivamente James Rodriguez lo serve bene, al limite lui carica il destro trovando un’opposizione, non è comunque riuscito a guadagnare molto spazio. Al 43′ fa un velo in area di rigore, la Colombia guadagna un corner per una deviazione di Freuler. Primo tempo di Suarez decisamente incolore in una gara comunque molto bloccata. Risibile la quota di palloni toccati: 7.

SECONDO TEMPO

Anche a inizio ripresa la partecipazione al gioco è praticamente inesistente, anche perché cresce la propensione offensiva della Svizzera. Sfoga poi un po’ di frustrazione andando a disturbare un rinvio del portiere Kobel e ne riceve un giallo assolutamenge evitabile. Poco dopo è bravo a difendere palla a metà campo, costringendo Akanji a cinturarlo e fargli fallo. Al 63′ ha finalmente un pallone buono per andare al tiro dai 20 metri: lo spazio e il tempo per inquadrare la porta ci sono, ne esce fuori un destro svirgolante e lui sembra accusare il terreno per un rimbalzo irregolare. Al 76′ va a cercare di contendere un pallone ad Akanji, l’interista lo ferma con assoluta semplicità. A 8 minuti dal 90′ viene richiamato in panchina ed entra Hernandez. Si chiude così una partita decisamente insufficiente, tradotta in soli 12 palloni toccati, un saldo a zero tra falli fatti e subiti (2), 2 conclusioni senza mai arrivare alla porta e un’ammonizione ricevuta. Il suo Mondiale senza soddisfazioni personali non ha avuto stasera nessuna svolta.