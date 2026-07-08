Mondiali
Pagelle Svizzera Colombia: Kobel eroe assoluto, Campaz si divora il gol qualificazione – TOP E FLOP
Pagelle Svizzera Colombia: i voti ai protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026
Pagelle Svizzera Colombia: le valutazioni dei protagonisti del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026, vinto dai rossocrociati 4-3 ai rigori dopo 120 minuti chiusi a reti bianche.
I Top
- Gregor Kobel (Svizzera). L’eroe assoluto della qualificazione svizzera. Durante i tempi regolamentari salva il risultato volando sul tiro a giro di Puerta. Ai calci di rigore è glaciale: para la conclusione decisiva di Hernández che consegna il passaggio del turno agli elvetici.
- Camilo Vargas (Colombia). Anche l’estremo difensore colombiano merita una menzione d’onore. Risponde presente con prontezza sulle occasioni di Rieder e Ndoye nel primo tempo, e nei tempi supplementari si supera per respingere il tiro di Amdouni, mantenendo viva la speranza dei Cafeteros fino all’ultimo istante.
- Granit Xhaka (Svizzera. Il capitano svizzero guida il centrocampo con intelligenza tattica e temperamento (anche se a volte eccede e rimedia un giallo evitabile). Si prende la responsabilità di calciare il primo rigore della serie e non fallisce.
- La tenuta difensiva della Svizzera. In una partita bloccata e povera di emozioni, la retroguardia elvetica (con Elvedi e Akanji in evidenza) ha il merito di chiudere tutti gli spazi e disinnescare giocatori estrosi come James Rodriguez e Luis Diaz.
I Flop
- L’attacco della Colombia: Tantissimo possesso palla, ma pochissime idee. A parte un paio di conclusioni estemporanee, l’attacco dei sudamericani è risultato impreciso, lezioso e mai realmente pericoloso negli ultimi 16 metri. Un flop collettivo.
- Jaminton Campaz (Colombia). Entra per dare freschezza, ma si divora la palla qualificazione. Sfrutta un rarissimo errore difensivo svizzero nei supplementari, si ritrova solo davanti a Kobel, ma angola troppo e spara clamorosamente alto. Un errore imperdonabile in una partita così chiusa.
- Manuel Akanji (Svizzera). Nel complesso gioca una partita solida, ma il suo errore ai calci di rigore poteva costare carissimo. Calcia alto sopra la traversa il terzo rigore della serie, rischiando di condannare i suoi. Fortunatamente per lui, Kobel ha risolto la situazione.
- Il ritmo e lo spettacolo. Entrambe le squadre sembravano più preoccupate di non prenderle che di provare a vincerla. Tantissimi errori in fase di costruzione, palleggio sterile e ritmi compassati, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Una partita deludente dal punto di vista dello spettacolo.