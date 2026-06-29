Chi è Alessandro Romano, nuovo acquisto del Cagliari. Dagli inizi in Svizzera alle qualità perfette per Pisacane – VIDEO di Elia Serra

Chi è Alessandro Romano, la storia e le caratteristiche tecniche del nuovo acquisto del Cagliari di Pisacane. L’analisi VIDEO di Elia Serra

Il Cagliari accelera sul mercato e lancia un segnale chiaro sulla propria filosofia societaria: investire con decisione sulla linea verde senza rinunciare alla qualità immediata. Il club rossoblù è infatti a un passo dal chiudere l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Gianni Romano, talentuoso centrocampista svizzero classe 2006 di proprietà della Roma. La trattativa si sta concretizzando sulla base di una valutazione importante, che si aggira attorno ai cinque milioni di euro. Un investimento economico di assoluto rilievo che testimonia la grande fiducia che la dirigenza sarda ripone nelle doti del giovane mediano.

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Chi è Alessandro Gianni Romano: la trafila tra Svizzera, Roma e Spezia

Nato a Winterthur il 17 febbraio 2006, Romano ha iniziato a muovere i primi passi calcistici proprio nella formazione della sua città natale. Le sue spiccate doti atletiche e balistiche non sono passate inosservate agli osservatori della Roma, che lo hanno intercettato inserendolo nel proprio settore giovanile. Nella Capitale, il centrocampista svizzero ha compiuto un percorso di crescita lineare ed esponenziale, diventando in breve tempo uno dei pilastri più interessanti della formazione Primavera giallorossa.

Nella seconda parte della passata stagione, il club capitolino lo ha girato in prestito allo Spezia: un passaggio formativo e cruciale che ha permesso al ragazzo di confrontarsi con la fisicità e il pragmatismo del calcio dei grandi. Ora, per il nazionale giovanile elvetico, si prospetta il definitivo e più importante salto di carriera sul palcoscenico della Serie A.

Caratteristiche tecniche e duttilità tattica per la mediana di Pisacane

Con i suoi 180 centimetri di altezza, Alessandro Gianni Romano incarna alla perfezione l’identikit del centrocampista moderno. La sua dote principale risiede nella straordinaria duttilità tattica: un fattore che lo rende una risorsa preziosa per lo scacchiere dell’allenatore Fabio Pisacane.

Romano è in grado di agire indifferentemente come vertice basso davanti alla retroguardia in qualità di regista, come mezzala di inserimento in un reparto a tre o come mediano all’interno di una linea a due. Il giovane svizzero abbina una buona struttura fisica a ottime letture di gioco, qualità fondamentali per garantire dinamismo e geometrie fluide.

Una scelta strategica tra presente e futuro

L’ormai imminente sbarco in Sardegna di Romano conferma la chiara direzione intrapresa dal Cagliari. L’obiettivo del tecnico Pisacane è costruire un organico competitivo e sostenibile, inserendo gradualmente elementi futuribili di spessore nelle rotazioni della prima squadra. L’annuncio ufficiale del trasferimento è atteso a stretto giro di posta, ma la strada appare ormai tracciata: la Sardegna è pronta a diventare il terreno ideale per la definitiva consacrazione del talento elvetico.