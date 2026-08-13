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Calciomercato

Chelsea, nessuna offerta ufficiale per Enzo Fernández: resta la richiesta da 120 milioni di sterline

Published

3 ore ago

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Enzo Fernandez

Il Chelsea attende ancora un’offerta per Enzo Fernández a poche ore dalla scadenza

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, alle 16:00 di oggi, ora britannica, il Chelsea non aveva ancora ricevuto alcuna offerta ufficiale per Enzo Fernández, quando mancavano 25 ore alla scadenza prevista per l’uscita.

La posizione del Chelsea non cambia: 120 milioni di sterline netti

Il Chelsea mantiene invariata la propria posizione: per lasciar partire Enzo Fernández servono 120 milioni di sterline netti. La cifra non prevede euro e i dettagli relativi ai termini di pagamento sono già stati comunicati a tutte le parti interessate fin dallo scorso maggio.

A poche ore dalla deadline, dunque, non è ancora arrivata sul tavolo del Chelsea una proposta ufficiale in grado di modificare lo scenario. Il club resta fermo sulla propria richiesta economica.

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