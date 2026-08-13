Cuenca può già lasciare il Como! Il difensore verso il ritorno allo Sporting Gijón: prestito sempre più vicino

Como, Andrés Cuenca può lasciare temporaneamente i lariani: lo Sporting Gijón è in pole per riportarlo in Spagna

Andrés Cuenca può lasciare il Como dopo appena poche settimane dal suo arrivo dal Barcellona. Il difensore classe 2007 è infatti vicino a un ritorno allo Sporting Gijón, club nel quale aveva già giocato in prestito durante la seconda parte della scorsa stagione.

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Secondo quanto riportato dall’edizione online di Marca, la trattativa tra le parti sarebbe ormai entrata nella fase decisiva e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve. Il Como avrebbe infatti aperto alla possibilità di cedere temporaneamente il giovane spagnolo per permettergli di proseguire il proprio percorso di crescita con maggiore continuità.

Cuenca, ritorno allo Sporting Gijón sempre più vicino

Il legame tra Cuenca e lo Sporting Gijón è rimasto forte anche dopo la conclusione del precedente prestito. Proprio il giocatore avrebbe manifestato la volontà di tornare in una realtà già conosciuta, nella quale potrebbe trovare maggiore spazio e proseguire il proprio sviluppo lontano dalle pressioni della Serie A.

La trattativa sarebbe andata avanti per circa due mesi, fino alla recente apertura del Como alla formula del prestito.

Cuenca, solo 8 presenze nella scorsa stagione

Nella seconda parte della passata annata, Cuenca aveva collezionato 8 presenze nel campionato di seconda divisione spagnola, per un totale di 633 minuti.

Un impiego non particolarmente elevato, ma comunque sufficiente per permettere al difensore di conoscere ambiente, staff e caratteristiche del campionato.

Como, prestito utile per la crescita del classe 2007

Il Como continua a considerare Cuenca un profilo interessante in prospettiva, ma la concorrenza nel reparto difensivo potrebbe limitarne il minutaggio.

Per questo motivo il ritorno allo Sporting Gijón viene considerato una soluzione funzionale sia dal club lariano sia dal giocatore. Il trasferimento a titolo temporaneo consentirebbe a Cuenca di accumulare esperienza e continuità, prima di rientrare al Como con un bagaglio maggiore in vista del futuro.