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Atalanta, idea Noa Lang per l’attacco: primi contatti con il Napoli, la posizione dei partenopei
Atalanta, Noa Lang entra nel mirino della Dea: il Napoli per ora non apre al prestito. La posizione dei partenopei sull’attaccante
L’Atalanta guarda con attenzione a Noa Lang per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha già chiesto informazioni al Napoli per capire margini e condizioni di un’eventuale operazione.
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L’esterno olandese, reduce dal prestito al Galatasaray, è in uscita dal club azzurro ed è seguito anche dall’Ajax. La Dea lo considera un profilo interessante per aumentare qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive.
Atalanta, la formula del prestito per Noa Lang
Il nodo principale riguarda la formula del trasferimento. L’Atalanta sarebbe infatti orientata verso un prestito iniziale, soluzione alla quale il Napoli, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad aprire.
La pista resta comunque viva e potrebbe tornare d’attualità qualora le condizioni cambiassero nei prossimi giorni. Molto dipenderà anche dalle altre operazioni in uscita del club partenopeo e dalla volontà dello stesso Lang.
L’Atalanta, intanto, continua a monitorare la situazione e resta pronta a inserirsi qualora il Napoli dovesse ammorbidire la propria posizione sulla formula dell’affare.