Torino, Perri resta in bilico: Di Gregorio alternativa. Idee Darmian e Calabria per la difesa

Torino, il Marsiglia prova a inserirsi per Lucas Perri: i granata studiano le alternative e si muovono anche sulle fasce difensive. Il punto

Il Torino resta in attesa di una risposta definitiva sul fronte Lucas Perri. Il portiere brasiliano sembrava ormai destinato a raggiungere il capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, ma il forte inserimento dell’Olympique Marsiglia ha rallentato l’operazione.

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La dirigenza granata, guidata dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, mantiene comunque un cauto ottimismo e continua a confidare negli accordi verbali già raggiunti. Il rilancio del club francese avrebbe però portato il giocatore a riflettere nuovamente sul proprio futuro, facendo slittare i controlli medici inizialmente programmati.

Torino, Di Gregorio alternativa a Perri

La priorità resta Perri, con il Torino che spera di chiudere l’operazione con il Leeds nelle prossime 24-48 ore. Nel frattempo, però, il club si sta cautelando.

Secondo La Stampa, tra le possibili alternative avrebbe preso quota Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è destinato a lasciare i bianconeri, impegnati nella ricerca di un nuovo titolare con Zion Suzuki in prima fila e Guglielmo Vicario tra le alternative.

Per Di Gregorio potrebbe aprirsi la strada di un prestito, formula compatibile con le esigenze economiche del Torino. Tra i pali resta comunque anche la soluzione interna rappresentata dal giovane Diego Mascardi.

Torino, torna l’idea Darmian

Il mercato granata coinvolge anche la difesa. Matteo Darmian, svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Inter, è ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Secondo TMW, sul giocatore ci sono le valutazioni del Sassuolo, ma anche dello stesso Torino, club che lo aveva lanciato nel grande calcio prima della successiva cessione al Manchester United.

Torino, Calabria altra opportunità per la fascia

Un altro nome seguito è quello di Davide Calabria. Come riportato da Matteo Moretto, il Torino potrebbe prendere in considerazione l’ex terzino del Milan qualora dovessero verificarsi alcune uscite sulla corsia destra.

Su Calabria restano vigili anche Genoa e Sassuolo. Il Torino, dunque, continua a lavorare su più tavoli: dalla porta alle fasce difensive, con Perri ancora primo obiettivo ma diverse alternative già pronte.