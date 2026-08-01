PSG scatenato, doppio colpo in attacco: fatta per Akliouche, arriva anche Mika Godts!

PSG ha piazzato il doppio colpo in attacco con gli arrivi di Akliouche e Mika Godts! Novità importanti

Il calciomercato del Paris Saint-Germain piazza un’accelerazione decisiva con due operazioni di primissimo livello destinate a rivoluzionare il reparto avanzato. Come riferito da Fabrizio Romano, il club parigino ha ormai definito nei dettagli l’acquisto di Maghnes Akliouche e, contemporaneamente, sta spingendo con forza per chiudere la trattativa con l’Ajax per il gioiello Mika Godts. Due innesti di enorme prospettiva che confermano la volontà della società di puntare sui migliori giovani del panorama europeo.

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Maghnes Akliouche al PSG: intesa totale e visite mediche programmate

Per quanto riguarda Akliouche, l’affare è arrivato al traguardo finale: ci siamo. Dopo la svolta emersa tra i club sulla base di una cifra vicina ai 50 milioni di euro, nelle ultime ore è arrivato anche il definitivo via libera del calciatore sui dettagli economici del proprio ingaggio.

Il trequartista transalpino sosterrà le consuete visite mediche di rito durante la prossima settimana, passaggio propedeutico alla formalizzazione del trasferimento. Successivamente, Akliouche apporrà la propria firma su un contratto a lungo termine che lo legherà ai colori parigini fino al giugno 2031.

L’assalto a Mika Godts: l’Ajax chiede 60 milioni di euro

Parallelamente all’operazione Akliouche, la dirigenza del PSG sta lavorando a ritmi serrati su un altro fronte caldissimo del proprio mercato. Mika Godts ha già dato il proprio completo gradimento al progetto tecnico del club, confermando la volontà di vestire la maglia dei Rouge-et-Bleu.

Le negoziazioni ufficiali club-to-club sono attualmente in corso, con l’Ajax che formula una richiesta economica che si attesta attorno ai 60 milioni di euro. Il giovane attaccante belga è pronto ad accettare senza indugi i termini personali dell’accordo non appena la trattativa tra le due società giungerà a dama. Nel quartier generale del Paris regna un forte ottimismo sulla possibilità di trovare una fumata bianca in tempi brevi, assicurandosi così un doppio colpo offensivo di straordinario valore.