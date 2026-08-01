Roma forte su Endrick: il ds Toby D’Amico in missione a Madrid, idea prestito modello Nico Paz-Como

Secondo La Gazzetta dello Sport, due giorni fa il direttore sportivo della Roma era a Madrid, dove è rimasto un emissario giallorosso per seguire da vicino la situazione legata a Endrick. Il club sta studiando una formula simile a quella utilizzata per Nico Paz: prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, così da poter valutare in futuro se trattenere il giocatore o ottenere comunque una valorizzazione. Un’operazione che, se dovesse andare in porto, potrà concretizzarsi solo a metà agosto.

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Il Real Madrid, al momento, è disposto a cedere l’attaccante brasiliano solo in prestito secco, la stessa formula utilizzata lo scorso inverno quando Endrick era passato al Lione, dove ha chiuso la stagione con 8 gol e 8 assist in 21 presenze sotto la guida di Paulo Fonseca.

Classe 2006, Endrick è legato ai Blancos fino al 2030, con uno stipendio da 2 milioni netti dopo il trasferimento dal Palmeiras per 47,5 milioni nell’estate 2024. Da allora ha collezionato 7 gol in 40 presenze con il Real e 4 reti in 21 gare con la nazionale brasiliana, partecipando anche alla fase finale dei Mondiali 2026 sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Intanto il Real Madrid sta definendo la maxi‑operazione per l’acquisto dell’esterno ivoriano del Lipsia, Yan Diomande (classe 2006), valutato oltre 100 milioni di euro.