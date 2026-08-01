Genoa, occhi su George Ilenikhena: chi è il talento dell’Al-Ittihad seguito dai rossoblù

Il Genoa pensa a George Ilenikhena, nuovo nome per l’attacco rossoblù: alla scoperta del centravanti dell’Al-Ittihad che segnò al Barcellona da ragazzo

Il Genoa guarda con attenzione al mercato offensivo e tra i profili finiti nella lista del club rossoblù c’è anche George Ilenikhena, attaccante classe 2006 di proprietà dell’Al-Ittihad. Come riferito da Sky Sport, il centravanti nigeriano, in possesso anche del passaporto francese, è uno dei nomi monitorati per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

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Il giocatore si è trasferito in Arabia Saudita soltanto pochi mesi fa, dopo essere stato acquistato dall’Al-Ittihad dal Monaco negli ultimi giorni del mercato di gennaio. In Saudi Pro League, però, non ha trovato grande continuità: appena 6 presenze ufficiali. Diverso il rendimento nel precampionato, dove ha già lanciato segnali interessanti con 2 gol in 2 partite, contro Orlando Pirates e Malaga.

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Genoa Ilenikhena, i numeri tra Ligue 1 e Champions League

Nonostante la giovane età, Ilenikhena ha già accumulato esperienza in contesti importanti. In Ligue 1 vanta 38 presenze e 5 gol, mentre in Champions League ha già firmato 3 reti in 15 partite. Numeri che raccontano un profilo ancora acerbo, ma già abituato a misurarsi con ritmi e pressioni di alto livello.

Nato a Lagos, in Nigeria, e cresciuto calcisticamente in Francia, ad Antony, Ilenikhena è un centravanti mancino alto 1,85 metri. Il primo salto importante della sua carriera arriva con l’Amiens, club che lo inserisce nel proprio settore giovanile nel 2021. Dopo i gol con le formazioni Under 17 e Under 19, debutta presto tra i professionisti e nel gennaio 2023 segna contro il Bordeaux, diventando il più giovane marcatore nella storia della Ligue 2 a 16 anni e 150 giorni.

Genoa Ilenikhena, dall’Antwerp al Monaco

Nell’estate del 2023 passa al Royal Antwerp, dove conferma le sue qualità realizzative. In Belgio mette insieme 14 gol in 50 partite e si impone come uno dei giovani attaccanti più interessanti del panorama europeo. La sua precocità viene confermata anche dal record di più giovane giocatore a segnare in due gare consecutive di Jupiler Pro League dopo Romelu Lukaku.

Nel luglio 2024 arriva il trasferimento al Monaco, dove trova spazio tra campionato, coppe e Champions League. Con il club monegasco totalizza 51 presenze, 10 gol e 2 assist, prima del passaggio all’Al-Ittihad.

Genoa Ilenikhena, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Il momento più iconico della sua giovane carriera resta il gol al Barcellona in Champions League. Ilenikhena aveva già colpito i blaugrana con l’Antwerp nella vittoria per 3-2 e si è ripetuto con il Monaco nel successo per 2-1 al Louis-II.

Dal punto di vista tecnico, è un centravanti moderno: mancino naturale, rapido sul breve, potente nell’attacco della profondità e pericoloso quando riceve negli ultimi metri. Fisicamente ha una struttura già importante, buona esplosività e capacità di reggere il duello con i difensori centrali. Non è soltanto un finalizzatore d’area: può attaccare lo spazio, calciare forte col sinistro e incidere anche in transizione.

Per il Genoa, Ilenikhena rappresenterebbe un profilo di prospettiva ma già formato da esperienze importanti. Il suo limite principale resta la continuità, ma in un progetto tecnico capace di garantirgli minuti e fiducia potrebbe trasformare il potenziale in rendimento stabile.