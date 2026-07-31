Vlahovic, il futuro è un rebus: il Besiktas prepara l’assalto mentre in Italia le porte restano chiuse

Dove giocherà Dusan Vlahovic nella prossima stagione? È la domanda che accompagna l’estate del centravanti serbo, svincolatosi il 30 giugno alla naturale scadenza del contratto con la Juventus. Un addio silenzioso, arrivato dopo mesi difficili e senza un vero rilancio tecnico. Da quel momento, il futuro dell’ex numero 9 è diventato un rebus che merita un’analisi approfondita.

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Vlahovic ha avuto un incontro con la dirigenza bianconera quando il club era ancora guidato da Comolli, ma il faccia a faccia non ha prodotto aperture: le parti sono rimaste distanti sia sul progetto tecnico sia sulle cifre dell’ingaggio. Con l’arrivo di Carnevali, invece, non c’è stato alcun contatto. Eppure, Luciano Spalletti continua a sperare, almeno in fondo, in un clamoroso ritorno: il tecnico stima il serbo e lo considera un profilo ideale per completare il reparto offensivo. Ma la realtà, oggi, racconta altro.

In Italia, infatti, le possibilità sono praticamente nulle. Le richieste economiche di Vlahovic – sia sullo stipendio sia sulle commissioni – sono fuori portata per i club di Serie A. Nessuna squadra, allo stato attuale, può permettersi un’operazione di quel livello senza cessioni pesanti o stravolgimenti di bilancio.

E allora lo scenario più concreto porta all’estero. La società che ha mostrato l’interesse più forte e più convinto è il Besiktas, che ammira da tempo il serbo e lo considera il profilo ideale per guidare l’attacco nella prossima stagione. Il club turco ha già sondato il terreno e potrebbe presto sferrare l’attacco decisivo: economicamente è una delle poche realtà in grado di soddisfare le richieste del giocatore, e tecnicamente gli garantirebbe un ruolo centrale.

La corsa al nuovo Vlahovic è appena iniziata, ma una certezza c’è: il suo futuro, salvo sorprese, sarà lontano dall’Italia. E il Besiktas, oggi, è la pista più calda.