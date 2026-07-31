Donati a MilanNews24, il suo ricordo di Franco Baresi: «Esempio di capitano vero senza fare cose scenografiche»

Franco Baresi si è spento all’età di 66 anni, il ricordo di Massimo Donati: le sue parole sullo storico capitano del Milan

Un ritratto pieno di stima, rispetto e ammirazione quello tracciato da Massimo Donati nel ricordo di Franco Baresi. L’ex centrocampista del Milan, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24, ha voluto rendere omaggio allo storico capitano rossonero, sottolineandone il peso umano e calcistico all’interno della storia del club.

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Baresi è stato per generazioni di tifosi molto più di un difensore. È stato un simbolo di appartenenza, una guida silenziosa e un punto di riferimento capace di trasmettere autorevolezza senza mai cercare il protagonismo. Proprio questo aspetto emerge con forza dalle parole di Donati, che ha ricordato l’essenza della leadership del Capitano.

Franco Baresi, la leadership raccontata da Donati

Secondo Massimo Donati, la grandezza di Franco Baresi stava anche nella sua capacità di essere leader con naturalezza: «Leader con la sua semplicità che poi lo ha sempre contraddistinto».

Una frase che racconta bene il modo in cui l’ex difensore interpretava il proprio ruolo dentro e fuori dal campo. Baresi non aveva bisogno di gesti plateali per imporsi sul gruppo. La sua forza nasceva dalla credibilità, dal lavoro quotidiano e dalla capacità di guidare attraverso l’esempio.

Baresi Milan, un capitano vero e senza protagonismi

Nel ricordo dell’ex centrocampista rossonero c’è anche l’immagine di un capitano autentico, lontano da ogni forma di teatralità. Donati lo ha definito così: «Esempio di capitano vero senza fare cose scenografiche».

Un concetto che riassume l’eredità lasciata da Kaiser Franz al Milan e al calcio italiano. La fascia da capitano, per Baresi, era responsabilità, servizio alla squadra e senso profondo della maglia.

Franco Baresi, intelligenza tattica fuori dal comune

Oltre al valore umano, Donati ha evidenziato anche la grandezza tecnica del calciatore: «Poi ovviamente giocatore con capacità di lettura fuori dal normale».

Franco Baresi resta infatti uno dei difensori più intelligenti e completi della storia. Anticipo, posizione, personalità e visione del gioco lo hanno reso un modello irripetibile. Un campione capace di unire semplicità, leadership e talento, lasciando un’eredità indelebile nella memoria del Milan e di tutto il calcio italiano.